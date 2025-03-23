«الشاهين» يحلق بلقب «الإمارات للخيول العربية» في أبوظبي

عصام السيد (أبوظبي)

حلق الجواد «أتش أم الشاهين» بلقب بطولة الإمارات للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى، فيما توجت «أم أتش ليالي»، و«المتوسم» بسباقي «الإمارات الكلاسيكي» للمهرات والأمهار، خلال حفل السباق الخامس عشر لمضمار أبوظبي للسباق، الذي بلغت قيمة جوائزه المالية 1.480.000 درهم.

ولم يتأخر «أتش أم الشاهين» للإسطبلات الوطنية، بإشراف هلال العلوي، وقيادة أدري دو فريز، في إبراز مواهبه وتأكيد حسن ترشيحه، حين تفوق على العمالقة في الشوط الخامس لمسافة 2200 متر على لقب بطولة الإمارات للخيول العربية الأصيلة في سن خمس سنوات فما فوق للفئة الأولى، وقيمة جوائزها المالية مليون درهم، وسجل البطل 2:25:77 دقيقة.

وبفارق رأس خطف المهر «إيهاب» لياس للسباقات، بإشراف إيريك ليمارتنيل، وقيادة جوليس موبيان، جائزة المركز الأول في الشوط الرابع لمسافة 2200 متر على لقب سباق أبراج الاتحاد للخيول العربية المبتدئة في سن أربع سنوات فما فوق، وقيمة جوائزه المالية 66 ألف درهم، مسجلاً 2:33:85 دقيقة.

وفي فاصل من الإثارة والتشويق، خطفت المهرة «أم أتش ليالي» لمنصور خليفة الحبتور، بإشراف إليس جياني، وقيادة ألكساندر دا سيلفا لقب سباق الإمارات الكلاسيكي للمهرات في سن أربع سنوات فقط «إنتاج الإمارات» في الشوط الثاني على مسافة الميل (هيبة) وقيمة جوائزه المالية 110 آلاف درهم، مسجلة 1:46:41 دقيقة.

وحصد المهر «المتوسم» لإسطبلات بن شهوان للخيول العربية بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة كونور بيسلي، لقب سباق الإمارات الكلاسيكي للأمهار في سن أربع سنوات فقط «إنتاج الإمارات» بأسلوب كلاسيكي في الشوط الثالث على مسافة الميل (هيبة) وقيمة جوائزه المالية 110 آلاف درهم، وسجل البطل 1:45:61 دقيقة.

وواصلت خيول خالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، انتصاراتها بفوز الجواد «أف مهم» بقيادة مارسلينو رودريجز بالشوط الأول لمسافة 1400 متر على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لتكافؤ الخيول العربية الأصلية (إنتاج الإمارات) في سن أربع سنوات فما فوق، وقيمة جوائزه المالية 70 ألف درهم، وسجل البطل 1:31:79 دقيقة.

وفاجأ «رود بلوك» لسيد حشيش، وهناء رفاعي، وبإشراف أسامة رفاعي، وقيادة دانييل تودهوب، منافسيه في الشوط السادس لمسافة 1200 متر للخيول المهجنة الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق على لقب سكاي تاور للتكافؤ البالغ إجمالي جوائزه المالية 66 ألف درهم، وسجل البطل 1:10:75 دقيقة.

وبقيادة جوليس موبيان «ثنائية»، منح المهر «نيداوي» مالكه ومدربه راشد بورسلي فوزاً مهماً في الشوط السابع لمسافة 1600 متر للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة في سن ثلاث سنوات فما فوق، على لقب أبراج الأمة، وقيمة جوائزه المالية 66 ألف درهم، مسجلاً 1:36:17 دقيقة.