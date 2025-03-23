«قنوات أبوظبي الرياضية» بطل «رمضانية» مهرجان الشيخ زايد

أبوظبي (الاتحاد)

تُوّج فريق قنوات أبوظبي الرياضية بلقب بطولة كرة القدم السباعية، ضمن فعاليات النسخة الأولى من بطولة مهرجان الشيخ زايد الرمضانية، التي جرى تنظيمها بالشراكة بين اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، ومجلس أبوظبي الرياضي، وبرعاية بنك الإمارات دبي الوطني.

وتمكّن الفريق من تحقيق هذا الإنجاز المُستحقّ بعد أن قدّم اللاعبون، تحت قيادة يعقوب السعدي وإشراف المدرب عبد الحميد المستكي، أداءً جماعياً متميزاً منذ بداية البطولة، جسّد روح الانسجام والتكتيك العالي، ليتوّج مشوارهم أمس بفوز صعب على فريق صقور بني ياس بنتيجة 2 - 0، في واحدة من أكثر مباريات البطولة حماساً وقوة.

وجرى تتويج الفريق خلال حفل تكريم أقيم على مسرح النافورة ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد، بحضور عدد من الشخصيات الرياضية والرسمية، وممثلي الجهات الراعية، إلى جانب جمهور كبير من العائلات والمشاركين.

وتسلّم الفريق كأس البطولة وجائزة المركز الأول البالغة 100 ألف درهم من محمد سيف النيادي، مدير عام المهرجان، الذي أشاد بالأداء الراقي والمستوى الفني المتميّز الذي قدّمه الفريق طيلة مشواره في البطولة، فيما حصل فريق صقور بني ياس، صاحب المركز الثاني، على جائزة مالية قدرها 50 ألف درهم إماراتي، وتسلم المركز الثالث جائزة قدرها 30 ألف درهم إماراتي.

وتُعد بطولة مهرجان الشيخ زايد الرمضانية واحدة من أكبر البطولات الرياضية الرمضانية على مستوى الدولة، وجرى تنظيمها بالشراكة بين اللجنة العليا المنظمة للمهرجان ومجلس أبوظبي الرياضي، وبرعاية بنك الإمارات دبي الوطني، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة مهرجان الشيخ زايد كوجهة رئيسية لاستضافة الفعاليات الرياضية الرمضانية الكبرى، ونشر ثقافة النشاط البدني بين أفراد المجتمع.

وشملت البطولة عشرة ألعاب رياضية هي كرة القدم السباعية، والبادل، وكرة الطائرة الشاطئية، وسباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية، والألعاب التراثية، شد الحبل والمطارحة، وكرة الريشة، وتنس الطاولة، والشطرنج، وقد تجاوزت جوائزها المالية المليون درهم إماراتي.

ويهدف المهرجان من خلال استضافة البطولة إلى ترسيخ الرياضة كأسلوب حياة صحي، وتعزيز التفاعل المجتمعي، واكتشاف المواهب الرياضية، إلى جانب دعم السياحة الرياضية، وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية للفعاليات الرياضية.