مباراة الإمارات وإيران تدخل التاريخ «الضائع»!

سلطان آل علي (دبي)

في ليلة غريبة ومليئة بالأحداث غير الاعتيادية، واجه منتخبنا نظيره الإيراني في طهران ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، في لقاء انتهى بفوز أصحاب الأرض 2-0، لكنه يدخل التاريخ لأسباب تتجاوز النتيجة الفنية.

حديث العالم بعد اللقاء لم يكن عن الأهداف بقدر ما كان عن الزمن المفقود، أو بالأحرى الزمن الذي أُضيف.

في مشهد غير مسبوق على مستوى تصفيات كأس العالم، تم إيقاف المباراة لفترة طويلة خلال الشوط الأول بسبب مشاكل في الإضاءة وانقطاع التيار الكهربائي.

هذه المشاكل التقنية دفعت الحكم إلى إضافة 29 دقيقة كاملة وقتاً بدل ضائع في الشوط الأول، وهو رقم غير معتاد إطلاقاً، ويحتل المركز الثالث في قائمة أعلى المباريات في الوقت بدل الضائع في تاريخ كرة القدم الاحترافية وفقاً للمعلومات المتوفرة.

للمقارنة، فإن أطول وقت بدل ضائع موثق في البطولات العالمية كان 42 دقيقة، وحضر مرتين.

الأولى بين شباب خان يونس واتحاد خان يونس عام 2019، حيث بلغ الوقت المضاف 42 دقيقة بسبب انقطاع الإضاءة.

والثانية في الدوري البوليفي عام 2023، حيث أقيمت في ظروف جوية صعبة أدت إلى احتساب 42 دقيقة وقتاً بدل ضائع في الشوط الثاني، وأحداث دراماتيكية أسفرت في النهاية عن إيقاف حكام المباراة من قبل الاتحاد.

وفي إنجلترا، مباراة بيرتون ألبيون وبورنموث في كأس الرابطة في عام 2019 شهدت إضافة 28 دقيقة بسبب الإضاءة.

أما على الصعيد الدولي، فإن مباراة إنجلترا وإيران في مونديال قطر 2022 شهدت إضافة 24 دقيقة بسبب الإصابات وقرارات التحكيم بالفيديو.

لكن مباراة إيران والإمارات في مارس 2025 دخلت فعلياً إلى قائمة الأطول زمنياً من حيث وقت التعويض والذي بلغ 29 دقيقة، لتتخطى مباريات كثيرة معروفة بهذا الجانب. وعلى الرغم من استئناف المباراة، فإن أثر هذا التأخير الكبير كان واضحاً على الشاشة والشوط الأول، الذي وصل إلى دقائق يندهش المتابع منها ويعتقد أنها في الشوط الثاني من الوهلة الأولى.

بعيداً عن الرقم التاريخي، أظهرت المباراة الفارق بين الجاهزية الذهنية والتأقلم مع الظروف، حيث بدا منتخب إيران أكثر استقراراً واستفاد من عاملي الأرض والجمهور، بينما ظهر منتخبنا أقل ثباتاً، ليتلقى أهدافاً حاسمة أفقدته نقاط المواجهة.

