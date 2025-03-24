«الجودو» يعتمد قائمة المنتخب في «آسيوية» تايلاند

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، مشاركة المنتخب الوطني بقائمة تضم 9 لاعبين ولاعبة واحدة، في منافسات بطولة آسيا للكبار لعام 2025، التي تقام في تايلاند، خلال الفترة من 25 إلى 27 أبريل المقبل.

وتندرج المشاركة ضمن برنامج الإعداد لبطولة العالم المقررة في المجر منتصف يونيو المقبل، ثم بطولة أبوظبي «جراند سلام» في أكتوبر المقبل.

يرأس البعثة الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام للاتحاد، وتضم المدرب فيكتور سيكتروف، إضافة إلى اللاعبين نارمند بيان، وناجي يزبيك (وزن 66 كجم)، ومحمد يزبيك (وزن 73 كجم)، وكريم عبد اللطيف (وزن 73 كجم)، وطلال شفيلي، وعمرو جاد (وزن 81 كجم)، وسليمان إبراهيم (وزن 90 كجم )، وظفار كوسوف (وزن 100 كجم)، وعمر معروف (وزن فوق 100 كجم)، وبشيرات خرودي ( وزن 52 كجم).

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، أن برنامج المنتخب الأول يسير وفق المخطط له، للوصول لبطولة العالم في المجر، ثم أبوظبي «جراند سلام»، من أجل تحقيق النتائج الإيجابية، وخوض بطولة أبوظبي بكامل الجاهزية، وبمستوى يتناسب مع مستوى الحدث، الذي يتوقع أن يشهد مشاركة قياسية تحت إشراف الاتحاد الدولي للجودو.