أبوظبي وجهة رائدة للكريكيت في العالم



أبوظبي (الاتحاد)



أعلن أبوظبي كريكيت سبورتس هب وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، عن توقيع اتفاقية دعم حصرية لمدة خمس سنوات مع مجلس الكريكيت الأفغاني، تمتد من 2025 إلى 2029، وتجعل من أبوظبي المستضيف الحصري لجميع معسكرات تدريب مجلس الكريكيت الأفغاني، وجميع المباريات والبطولات الدولية والمباريات على مستوى الفئات العمرية، مما يعزّز مكانة أبوظبي كريكيت سبورتس هب كأفضل وجهة رياضية في الدولة. كما سيواصل مجلس الكريكيت الأفغاني التعاون مع مجلس الإمارات للكريكيت، لاستخدام عدة أماكن في الإمارات لاستضافة المباريات الثنائية الخاصة بالرجال، كما يقدم التعاون منصة للاعبين الأفغان الصاعدين في لعبة الكريكيت، ويلعب دوراً رئيسياً في تنويع وتقوية رياضة الكريكيت الوطنية.

كما تشمل الاتفاقية دعماً لمجلس الكريكيت الأفغاني لتسهيل تحركاته العالمية وتعزيز مسارات تطوير اللاعبين.

وقّع الاتفاقية مات باوتشر- الرئيس التنفيذي لأبوظبي كريكيت سبورتس هب، ونسيم خان- الرئيس التنفيذي لمجلس الكريكيت الأفغاني، بحضور عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي وذلك دعماً لهذه الشراكة، ويأتي هذا الاتفاق بعد مناقشات رفيعة المستوى بين مجلس الكريكيت الأفغاني، ومجلس أبوظبي الرياضي، وأبوظبي كريكيت سبورتس هب، حيث أكدت الأطراف التزامها بتوسيع فرص الكريكت للاعبين الأفغان على الساحة العالمية.

وقال عارف العواني: «نفخر بتوقيع الاتفاقية مع المجلس الأفغاني للكريكيت، ودور الاتفاقية الرائد في دعم نمو منظومة الكريكيت الأفغاني، كما نفخر بمواصلة استضافة أبوظبي لمختلف البطولات والبرامج والمعسكرات التدريبية العالمية، حيث تتوفر البنية التحتية الهائلة لضمان نجاح كل تلك الاستحقاقات».

وقال مات باوتشر: «يفخر أبوظبي كريكيت سبورتس هب أن يكون موطناً عالمياً للكريكيت الأفغاني. فلقد استضافت مرافقنا بالفعل أفضل اللاعبين في العالم، وتعزّز هذه الاتفاقية التزامنا القوي في رعاية المواهب الرياضية ومواهب الكريكت العالمية واستخدام قوتها الاجتماعية، لقد استمتعنا باستضافة أفغانستان على مدار العامين الماضيين ويسعدنا مجدداً تأكيد أبوظبي كمنزلهم الثاني».

وأعرب نسيم خان، الرئيس التنفيذي لمجلس الكريكيت الأفغاني، عن تقديره لدعم أبوظبي والإمارات المتواصل. وقال: «نحن متحمسون للغاية للدخول في شراكة مثمرة مع أبوظبي كريكيت سبورتس هب، والتي ستتيح لنا الاستفادة من جميع المرافق المتميزة المتاحة في هذه الوجهة لتطوير لعبة الكريكيت في مختلف الفئات العمرية. وتأكيد أبوظبي كمنزلنا الثاني يعد نقطة تحول جديدة للكريكيت الأفغاني، لقد كانت الإمارات عاملاً مهماً في توفير منصة لنا للتنافس على أعلى مستوى، وأود أن أشكر مجلس الكريكيت الإماراتي على دعمهم المستمر، وستتيح لنا هذه الفرصة الآن التركيز على أبوظبي كقاعدة لتدريبنا ومنزل لمشاركة جميع الفئات العمرية، مما سيساعدنا في رفع مستوى النجاح الرياضي في أفغانستان وبناء مستقبل قوي للعبة الكريكيت في بلدنا».

