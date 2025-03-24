غريب والكربي يتصدران دوري قفز الحواجز في بوذيب

أبوظبي (الاتحاد)

فوزان جديدان حققهما فرسان القفز من نادي الشارقة للفروسية في منافستي الفئة الكبرى على حواجز الـ140 سم، في الأسبوع الثامن لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، الذي استضافته أكاديمية بوذيب للفروسية، على ميدان صالة سلطان بن زايد الكبرى، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، ورعاية لونجين، راعية الدوري، وبدعم ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي.

اشتمل اللقاء الثامن على 10 منافسات، وبلغ مجموع جوائزها المالية 250 ألف درهم، وفي منافستي الـ140 سم أحرز الفوز الأول الفارس شادي غريب و«كابرنيت دو مارش» في منافسة الجولتين الخاصة، والثاني أحرزه الفارس محمد حمد الكربي مع «ليون فان دو بلاتان» في منافسة اليوم الثاني بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، واحتسبت نقاط الجولة التأهيلية الرابعة وبجوائز بلغ مجموعها نصف مليون درهم، لنهائي بطولة الإمارات لقفز الحواجز (2025) وبجوائزها البالغة مليون درهم لفرسان الإمارات لقفز الحواجز، شهد منافسات الأسبوع وتوّج الفائزين عبد الله النقبي، مدير إدارة الخدمات المساندة في اتحاد الفروسية والسباق.

والتقى 33 فارساً وفارسة في المنافسة الأولى بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز الـ140 سم، وأكمل 9 فرسان المرحلتين دون خطأ، أولهم الفارس شادي غريب مع «كابرنت دو مارش» من نادي الشارقة للفروسية بزمن المرحلة الثانية 29.06 ثانية، وحاز جائزة المركز الثاني الفارس محمد شافي الرميثي مع «دوان في دي» من أكاديمية بوذيب للفروسية، بزمن المرحلة الثانية 30.42 ثانية.

ونال جائزة المركز الثالث الفارس سالم أحمد السويدي مع «جيلز سولير» من نادي الشارقة للفروسية، وبالزمن 31.36 ثانية، وقفز الفارس محمد حمد الكربي مع «ليون فان دو بلاتان» إلى صدارة أقوى الأشواط في لقاء الأسبوع على ميدان صالة أكاديمية بوذيب، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز بلغ ارتفاعها 140 سم.

وتنافس فيها 39 فارساً وفارسة، ونجح منهم 15 فارساً في الانتقال إلى جولة التمايز، منهم 7 فرسان من نادي الشارقة للفروسية نجحوا في إكمال التمايز دون خطأ، في مقدمتهم الفارس محمد حمد الكربي مع «ليون فان دو بلاتان» وأكمل التمايز في زمن بلغ 38.21 ثانية، وجاء في المركز الثاني زميله في النادي الفارس محمد غانم الهاجري مع «جي إس فابيان» وبزمن التمايز 38.76 ثانية، ونال جائزة المركز الثالث الفارس عبد الله حميد المهيري مع الجواد «كونيغ» وأنهى التمايز في 41.00 ثانية.

ومن أبرز منافسات الأسبوع منافسة المرحلتين الخاصة على حواجز الـ130 سم لمشاركة فرسان المستوى الأول وفئة الشباب، وتنافس فيها 58 فارساً وفارسة، وأكمل المرحلتين دون خطأ 23 فارساً، وتصدرهم الفارس سالم أحمد السويدي مع «آني إس أوف ذا لولاندس زد» من نادي الشارقة للفروسية، وأكمل ثنائية مع «لولاندس» بعد فوزه في منافسة الفئتين على ذات الارتفاع 130 سم بمواصفات الجولة الواحدة.