«الأبيض الأولمبي» يختتم «غرب آسيا» بلقاء لبنان



معتصم عبدالله (أبوظبي)

يُنهي منتخبنا الوطني الأولمبي مشوار مشاركته في منافسات «النسخة السادسة من بطولة اتحاد غرب آسيا للمنتخبات تحت 23 سنة» بلقاء نظيره منتخب لبنان في الساعة الثامنة والنصف من مساء الغد، على ملعب نادي السيب في العاصمة العمانية مسقط، في مباراة تحديد المركزين «السابع» و«الثامن».

ويلتقي في بقية مباريات البطولة التي تشهد مشاركة ثمانية منتخبات، عمان «المستضيف» والأردن في النهائي، وسوريا والبحرين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والكويت والسعودية لتحديد المركزين الخامس والسادس.

ويسعى «الأبيض الأولمبي» لتحقيق الفوز في هذه المباراة لتوديع البطولة بأداء إيجابي، بعد الخسارة في مباراتين على التوالي أمام البحرين 1-2 في الجولة الأولى، والسعودية 0-2 في مباراة تحديد المركز الخامس، فيما يأمل منتخب لبنان في تحقيق نتيجة إيجابية لضمان تفادي المركز الأخير، وهو ما يزيد من أهمية اللقاء الذي سيجمع الفريقين في ختام مشوار البطولة.

وتدخل المشاركة في بطولة غرب آسيا ضمن تحضيرات «الأبيض الأولمبي» لخوض الاستحقاق الأهم والمتمثل في التصفيات الآسيوية في سبتمبر وأكتوبر 2025، المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2026 في السعودية.