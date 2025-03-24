الإثنين 24 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الأبيض الأولمبي» يختتم «غرب آسيا» بلقاء لبنان

«الأبيض الأولمبي» يختتم «غرب آسيا» بلقاء لبنان
24 مارس 2025 18:30

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

يُنهي منتخبنا الوطني الأولمبي مشوار مشاركته في منافسات «النسخة السادسة من بطولة اتحاد غرب آسيا للمنتخبات تحت 23 سنة» بلقاء نظيره منتخب لبنان في الساعة الثامنة والنصف من مساء الغد، على ملعب نادي السيب في العاصمة العمانية مسقط، في مباراة تحديد المركزين «السابع» و«الثامن». 

أخبار ذات صلة
«الأبيض الأولمبي» يخسر «العاشرة» في «غرب آسيا تحت 23»
«الأبيض الأولمبي» يخسر أمام البحرين في غرب آسيا

ويلتقي في بقية مباريات البطولة التي تشهد مشاركة ثمانية منتخبات، عمان «المستضيف» والأردن في النهائي، وسوريا والبحرين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والكويت والسعودية لتحديد المركزين الخامس والسادس.
ويسعى «الأبيض الأولمبي» لتحقيق الفوز في هذه المباراة لتوديع البطولة بأداء إيجابي، بعد الخسارة في مباراتين على التوالي أمام البحرين 1-2 في الجولة الأولى، والسعودية 0-2 في مباراة تحديد المركز الخامس، فيما يأمل منتخب لبنان في تحقيق نتيجة إيجابية لضمان تفادي المركز الأخير، وهو ما يزيد من أهمية اللقاء الذي سيجمع الفريقين في ختام مشوار البطولة.
وتدخل المشاركة في بطولة غرب آسيا ضمن تحضيرات «الأبيض الأولمبي» لخوض الاستحقاق الأهم والمتمثل في التصفيات الآسيوية في سبتمبر وأكتوبر 2025، المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2026 في السعودية.

المنتخب الأولمبي
لجنة المنتخبات
المنتخب اللبناني
بطولة غرب آسيا
آخر الأخبار
عناصر من الشرطة الفرنسية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
فرنسا تحاكم أشخاصا بتهمة التخطيط لأعمال عنف
اليوم 21:06
5 سيناريوهات يفكر فيها ميسي بعد انتهاء عقده مع إنتر ميامي
الرياضة
5 سيناريوهات يفكر فيها ميسي بعد انتهاء عقده مع إنتر ميامي
اليوم 20:58
الصحافة الإيطالية تصب جام غضبها على فيراري ومنتخب الكرة
الرياضة
الصحافة الإيطالية تصب جام غضبها على فيراري ومنتخب الكرة
اليوم 20:49
الفندق المستضيف لمحادثات أميركية روسية في السعودية بشأن أوكرانيا
الأخبار العالمية
محادثات أميركية روسية في السعودية بشأن الأزمة الأوكرانية
اليوم 20:37
أرشيفية
الأخبار العالمية
الهند تجري مناورات بحرية مع دول أفريقية
اليوم 20:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©