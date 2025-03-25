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الرياضة

أرقام مثيرة تكتب تاريخ مواجهات الأردن وكوريا الجنوبية

أرقام مثيرة تكتب تاريخ مواجهات الأردن وكوريا الجنوبية
25 مارس 2025 12:13

معتز الشامي (أبوظبي)

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يقف منتخب الأردن وصيف بطولة كأس آسيا الأخيرة، في مباراة مفترق طرق أمام كوريا الجنوبية، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، في مباراة مثيرة، تقرب «النشامى» من تحقيق حلم طال انتظاره، في مواجة شعارها الفوز بين الفريقين.
ويحتاج منتخب الأردن للفوز لضمان الابتعاد بالوصافة، أو ربما الانقضاض على صدارة ترتيب المجموعة التي يحل فيها ثانياً بـ12 نقطة خلف كوريا الجنوبية المستضيف صاحب الـ15 نقطة، ويسعى للابتعاد عن شقيقه العراقي صاحب المركز الثالث بـ12 نقطة.
وبالنظر لتاريخ مواجهات الفريقين، يمكن أن نكتشف فجوة كبيرة بين النشامى والشمشون الكوري، حيث تأمل الجماهير الأردنية أن يوفق المنتخب في كسر عقدة المنتخب الكوري الجنوبي في المواجات المباشرة فيما بينهما، وهو ما نسرده في التقرير التالي قبل المواجة المرتقبة التي تجمعهما في الثالثة من مساء اليوم.
وتعد تلك المواجهة هي التاسعة بين المنتخبين في البطولات كافة، حيث جمعتهما 8 لقاءات سابقة، ولم يحقق الأردن سوى فوز وحيد فقط كان في كأس آسيا الأخيرة بالدوحة، فيما فازت كوريا 4 مرات، وتعادلا في 3 مباريات.
أما في تصفيات كأس العالم، فقد التقيا 3 مرات، ولم يحقق منتخب الأردن أي انتصارٍ خلالها (تعادل 1 وخسارة 2).
وتعرض منتخب كوريا الجنوبية لخسارة واحدة فقط في مسيرته بتصفيات المونديال بآخر 32 مباراة إجمالاً أمام جميع المنافسين حقق 21 فوزاً و 10 تعادلات، بينما الخسارة الوحيدة كانت أمام منتخب الإمارات في مارس 2022.
خسر منتخب الأردن مرة واحدة فقط في آخر 11 مباراة له في تصفيات كأس العالم (7 انتصارات – 3 تعادلات) وهذه الخسارة كانت أمام كوريا الجنوبية في التصفيات الحالية بلقاء الذهاب.

منتخب الأردن
منتخب كوريا الجنوبية
تصفيات كأس العالم
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