الأربعاء 26 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بطلب عائلي.. تغيير اسم نجم اليونايتد على القميص!

بطلب عائلي.. تغيير اسم نجم اليونايتد على القميص!
26 مارس 2025 13:00

معتز الشامي (أبوظبي)

أضاف باتريك دورجو، اسمه الكامل «تشينازايكبيري» إلى الجزء الخلفي من قميصه في مانشستر يونايتد، بعد قرار زميله في الفريق تشيدو أوبي مارتن بالتخلي عن اسمه الأول، وشهد مانشستر يونايتد عدداً من التغييرات في الأسماء مؤخراً، حيث أسقط الدنماركي تشيدو أوبي اسم «مارتن» من اسمه، وأصبح زميله الدنماركي ذو النيجيرية أيضاً باتريك دورجو الآن اسمه باتريك تشينازايكبيري دورجو. 

 

أخبار ذات صلة
10 لاعبين.. مانشستر يونايتد يستعد لـ«تصفيات الصيف»!
مدرب البرتغال: مهمتنا صعبة مع ألمانيا


ويظهر الآن اسم دورجو الكامل في ملفه الشخصي على موقع يونايتد، وقوائم الفريق، وقائمة الفريق في برنامج «United Review»، وجاء هذا التغيير بناء على طلب عائلة دورجو، بما يعكس تراثهم النيجيري ومعتقداتهم الدينية، حيث يُترجم اسم Chinazaekpere إلى «الله يستجيب للصلوات» في لغة «إيجبو».
وانتقل دورجو (20 عاماً) إلى يونايتد، قادماً من ليتشي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية مقابل 25 مليون جنيه إسترليني في البداية، مع إمكانية ارتفاع المبلغ إلى 29 مليون جنيه إسترليني، وشارك منذ ذلك الحين في 6 مباريات، لكنه غاب عن 3 مباريات بعد حصوله على بطاقة حمراء في الفوز 3-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز على إيبسويتش تاون.
وبعد انتهاء عقوبة الإيقاف لثلاث مباريات، سيعود الدولي الدنماركي للمشاركة عندما يواجه يونايتد فريق نوتنجهام فورست، في الدوري الإنجليزي الممتاز، الثلاثاء المقبل.
ولعب دورجو دوراً حاسماً في فوز يونايتد 4-1 على ريال سوسيداد في الدوري الأوروبي، حيث حصل على ركلة الجزاء الحاسمة وتسبب في طرد جون أرامبورو.
وكان دورجو حاضراً بشكل بارز في مواجهات الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية ضد البرتغال، حيث قدم تمريرة حاسمة لكريستيان إريكسن في الخسارة الثقيلة للدنمارك 5-2 في لشبونة مساء الأحد.

مانشستر يونايتد
منتخب الدنمارك
دوري الأمم الأوروبية
آخر الأخبار
جلطة دموية في «إن بي إيه»
الرياضة
جلطة دموية في «إن بي إيه»
اليوم 13:08
بطلب عائلي.. تغيير اسم نجم اليونايتد على القميص!
الرياضة
بطلب عائلي.. تغيير اسم نجم اليونايتد على القميص!
اليوم 13:00
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يؤكد جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا
علوم الدار
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يؤكد جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا
اليوم 12:52
دعوة توخيل: «افتحوا نافذة يونيو»
الرياضة
دعوة توخيل: «افتحوا نافذة يونيو»
اليوم 12:42
الشارقة وشباب الأهلي إلى نهائي كأس الاتحاد للسلة
الرياضة
الشارقة وشباب الأهلي إلى نهائي كأس الاتحاد للسلة
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©