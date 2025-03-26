بطلب عائلي.. تغيير اسم نجم اليونايتد على القميص!

معتز الشامي (أبوظبي)

أضاف باتريك دورجو، اسمه الكامل «تشينازايكبيري» إلى الجزء الخلفي من قميصه في مانشستر يونايتد، بعد قرار زميله في الفريق تشيدو أوبي مارتن بالتخلي عن اسمه الأول، وشهد مانشستر يونايتد عدداً من التغييرات في الأسماء مؤخراً، حيث أسقط الدنماركي تشيدو أوبي اسم «مارتن» من اسمه، وأصبح زميله الدنماركي ذو النيجيرية أيضاً باتريك دورجو الآن اسمه باتريك تشينازايكبيري دورجو.



ويظهر الآن اسم دورجو الكامل في ملفه الشخصي على موقع يونايتد، وقوائم الفريق، وقائمة الفريق في برنامج «United Review»، وجاء هذا التغيير بناء على طلب عائلة دورجو، بما يعكس تراثهم النيجيري ومعتقداتهم الدينية، حيث يُترجم اسم Chinazaekpere إلى «الله يستجيب للصلوات» في لغة «إيجبو».

وانتقل دورجو (20 عاماً) إلى يونايتد، قادماً من ليتشي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية مقابل 25 مليون جنيه إسترليني في البداية، مع إمكانية ارتفاع المبلغ إلى 29 مليون جنيه إسترليني، وشارك منذ ذلك الحين في 6 مباريات، لكنه غاب عن 3 مباريات بعد حصوله على بطاقة حمراء في الفوز 3-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز على إيبسويتش تاون.

وبعد انتهاء عقوبة الإيقاف لثلاث مباريات، سيعود الدولي الدنماركي للمشاركة عندما يواجه يونايتد فريق نوتنجهام فورست، في الدوري الإنجليزي الممتاز، الثلاثاء المقبل.

ولعب دورجو دوراً حاسماً في فوز يونايتد 4-1 على ريال سوسيداد في الدوري الأوروبي، حيث حصل على ركلة الجزاء الحاسمة وتسبب في طرد جون أرامبورو.

وكان دورجو حاضراً بشكل بارز في مواجهات الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية ضد البرتغال، حيث قدم تمريرة حاسمة لكريستيان إريكسن في الخسارة الثقيلة للدنمارك 5-2 في لشبونة مساء الأحد.