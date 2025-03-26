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الرياضة

ضربة موجعة لبايرن ميونيخ

ضربة موجعة لبايرن ميونيخ
26 مارس 2025 14:45


ميونيخ (د ب أ)
يفتقد فريق بايرن ميونيخ جهود ألفونسو ديفيز لأشهر عدة بسبب إصابة خطيرة في الركبة، كما يغيب المدافع دايوت أوباميكانو لأسابيع عدة في ضربة موجعة للفريق قبل الأسابيع الحاسمة للموسم.

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وذكر بايرن ميونيخ، متصدر الدوري الألماني (بوندسليجا) والمنافس بدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، أن ديفيز أصيب بتمزق في الرباط الصليبي للركبة اليمنى، خلال المباراة التي فاز فيها المنتخب الكندي على أميركا 2/ 1، وينتظر أن يجري اللاعب الجراحة في وقت لاحق من اليوم.
وتم تشخيص أوباميكانو بوجود أجسام حرة في ركبته اليسرى، بعد عودته من فوز فرنسا على كرواتيا في دور الثمانية بدوري أمم أوروبا. وذكر بايرن أن ديفيز «لن يكون متاحاً للعب مع بايرن لمدة سبعة أشهر» وأن أوباميكانو سيغيب «لأسابيع عدة».
وقال ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن للشؤون الرياضية:«لسوء الحظ، هناك دائماً مخاطرة عودة اللاعبين مصابين من فترات التوقف الدولية- هذه المرة تلقينا ضربة موجعة». وأضاف:«غياب ألفونسو ديفيز ودايوت أوباميكانو يؤثر بشكل كبير على فريق بايرن ميونيخ».
وأردف:«ديفيز سيحصل على كل الدعم الذي يحتاجه في طريق تعافيه. وسنراقب أوباميكانو عن قرب في الأسابيع المقبلة، ونتوقع أن يكون متاحاً مرة أخرى قريباً». وأكد:«لدينا فريق قوي، وسنعوض هذه الغيابات. سنصبح الآن أكثر ترابطاً. الجودة موجودة لمواصلة السعي نحو أهدافنا الكبيرة». ويتصدر بايرن ترتيب الدوري الألماني بفارق ست نقاط أمام باير ليفركوزن قبل مواجهة سانت باولي يوم السبت المقبل. ويلعب بايرن ميونيخ مع إنتر ميلان في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا يومي 8 و16 أبريل المقبل، ويأمل الفريق في الوصول للنهائي الذي يقام على ملعبه يوم 31 مايو المقبل.

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