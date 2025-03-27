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الرياضة

محمد بن ثعلوب: رئاسة منصور بن محمد لـ«الأولمبية» مكسب كبير لرياضة الإمارات

محمد بن ثعلوب: رئاسة منصور بن محمد لـ«الأولمبية» مكسب كبير لرياضة الإمارات
27 مارس 2025 12:45

أبوظبي (الاتحاد)

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منصور بن محمد رئيساً للجنة الأولمبية الوطنية

بعث محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو برقية تهنئة إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة انتخابه من قبل الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية رئيساً للجنة الأولمبية الوطنية، للفترة الأولمبية المقبلة (2024 - 2028) بالتزكية، في خطوة تمثل الاستراتيجية الرائدة، التي من شأنها أن تُسهم في طفرة الرياضة الإماراتية، خلال الدورة الجديدة، ترجمه لثقة القيادة الرشيدة في تولي الكفاءات الوطنية المناصب الرياضية القيادية.
وأضاف الدرعي: «نستشرف خيراً لرياضة الإمارات دائماً، في ظل الدعم السخي الذي يحظى به هذا القطاع الحيوي من قيادتنا الرشيدة، تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للرياضة حتى عام 2031، واستكمالاً للجهود المخلصة التي بُذلت في الدورة الماضية من قبل سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، في تطوير فعاليات اللجنة الأولمبية الوطنية، وما وصلت إليه من استقرار أسهم كثيراً في طفرة رياضة الإمارات التي تبوأت أعلى المراكز الخارجية».
وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، دعم مجلس إدارة اتحاد الجودو للجنة الأولمبية الوطنية مواصلة للجهود التي ظلت تبذل للنهوض برياضة الإمارات في المحافل الخارجية، تطلعاً لمرحلة أكثر طموحاً خلال الدورة الجديدة، وإعلاء راية الرياضة الإماراتية في المحافل الخارجية، استكمالاً للمسيرة الحافلة بالعطاء والإنجازات، حيث ظل اتحاد الجودو شريكاً استراتيجياً فاعلاً، من خلال مشاركاته الإيجابية، ووجوده الأولمبي منذ سنوات عدة في مختلف الدورات الأولمبية.

منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم
اللجنة الأولمبية الوطنية
محمد بن ثعلوب الدرعي
اتحاد الجودو
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