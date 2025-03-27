مفاجأة ضخمة.. ميسي ورونالدو في «فريق واحد» بمونديال الأندية

معتز الشامي (أبوظبي)

ظل البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي متنافسين في مسيرتهما الكروية، ولكن التحول المذهل للأحداث قد يجعلهما زميلين ضمن فريق واحد في وقت لاحق من هذا العام.

وينتهي عقد رونالدو مع نادي النصر هذا الصيف، ما يعني أنه حُر في مغادرة النادي السعودي بنهاية الموسم.

ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تمديد عقده مع النادي السعودي، ولا يزال عقده في مراحله الأخيرة، وأشار موقع «talksport» إلى أن اللاعب البالغ من العمر 40 عاماً، قد يغادر للتوقيع لفريق في كأس العالم للأندية، ثم يعود مرة أخرى إلى فريق النصر، وسيكون ليونيل ميسي حاضراً في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في وقت لاحق من الصيف بالولايات المتحدة الأميركية، في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين، بعد تأهل إنتر ميامي.

هناك اقتراح من شأنه أن يوقف التنافس بين رونالدو وميسي، فقد ينتهي بهما الأمر كزملاء في الفريق، فإنتر ميامي منفتح على جمع الثنائي معاً، رغم عدم وجود أي تقدم يذكر، ويمكن لميامي إتمام هذه الصفقة، إذ يملك هامشاً للتعاقد مع رونالدو.

ومع ميسي وسيرجيو بوسكيتس، يمتلك الفريق لاعبَين من أصل 3 لاعبين محددين كحد أقصى، وهي قاعدة تسمح للأندية بالتعاقد مع 3 لاعبين يعتبرون خارج سقف رواتبهم، «إما بعرض رواتب أعلى على اللاعب، أو بدفع رسوم انتقال»، وينتظر رونالدو ليرى ما إذا كان هناك أي جديد قبل اتخاذ قرار بشأن مستقبله.

وسيكون من المذهل أن يصبح أعظم لاعبين في جيلهما زملاء في الفريق للمرة الأولى، حيث تقاسما الملعب كمنافسين شرسين لريال مدريد وبرشلونة عندما كان كل منهما في قمة عطائهما، وسيطر الثنائي على جائزة الكرة الذهبية لعقد من الزمان.

وانطلق الثنائي في طريقين منفصلين، حيث اتجه رونالدو إلى يوفنتوس، ثم مانشستر يونايتد، قبل أن ينتقل إلى الدوري السعودي مع النصر، وفي غضون ذلك، انتقل ميسي إلى باريس سان جيرمان، بعد رحيله عن برشلونة، قبل أن يتجه إلى فريق إنتر ميامي في الدوري الأميركي، والذي يملكه ديفيد بيكهام، التقى الثنائي 36 مرة، خلال مسيرتهما الرائعة، حيث يتصدر ميسي القائمة بـ16 فوزاً مقابل 11 فوزاً لرونالدو، إضافة إلى 9 تعادلات.