«ثنائية» لخيول ياس في «مضمار العين»



عصام السيد (العين)



خطفت «ثنائية» خيول ياس للسباقات الأضواء في السباق السابع «المؤجل»، والذي أقيم بمضمار نادي العين للفروسية والرماية، بمشاركة 135 من الخيول العربية الأصيلة، بمجموع جوائز تصل إلى 510 آلاف درهم، موزعة على تسعة أشواط، حقق خلالها الفارس البرازيلي سلفستر دي سوسا رباعية لافتة.

وحقق المهر «سوفنير الموري» الفوز الأول لياس للسباقات، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة حامد البوسعيدي، بفوز على المرشحين الكبار في الشوط الثالث لمسافة 1800 متر للخيول المبتدئة في سن أربع سنوات فما فوق، وجوائزه 70 ألف درهم، مسجلاً 2:04:39 دقيقة.

وحقق الفوز الثاني لخيول ياس الفرس «براري الوثبة»، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة سلفستر دي سوسا «ثنائية»، وجاء في الشوط الرابع لمسافة 1400 متر لخيول الإنتاج المحلي المبتدئة في سن أربع سنوات فما فوق، وجوائزه 40 ألف درهم، مسجلة 1:39:22 دقيقة.

ومنح الجواد «إتش كي خنجر» لأحمد الحميدة، بإشراف خالد ذيبان، فارسه البرازيلي سلفستر دي سوسا التقدم برصيد 47 فوزاً تصدر بها قائمة بطولة الفرسان مؤقتاً قبل نهاية الموسم، بفوز فارق في الشوط الأول لمسافة 2000 متر، والمخصّص لخيول التكافؤ في سن أربع سنوات فما فوق، وجوائزه 70 ألف درهم، مسجلاً 2:19:89 دقيقة.

وانتزع الجواد «مكنون» للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، بإشراف أنتوني جميلي، وقيادة سام هتشكوت، لقب الشوط الثاني لمسافة 2000 متر لخيول التكافؤ في سن أربع سنوات فما فوق، وجوائزه 70 ألف درهم، مسجلاً 2:18:43 دقيقة.

ولمع بريق «نشمي الحصن» للمالك والمدرب غدير عايض المنصوري، وقيادة حامد البوسعيدي «ثنائية» في الشوط الخامس لمسافة 1400 متر لخيول الإنتاج المحلي المبتدئة في سن أربع سنوات فما فوق، وجوائزه 40 ألف درهم، مسجلاً 1:37:93 دقيقة.

وخطف الجواد «ماجيك تتش» لإسطبلات العجبان، بإشراف عبدالله الحمادي، وقيادة ساندرو بايفا نجومية الشوط السادس لمسافة 1400 متر لخيول التكافؤ في سن أربع سنوات فما فوق، وجوائزه 70 ألف درهم، مسجلاً 1:37:35 دقيقة.

ومنح «إف يرتاد» للغربية ريسنج، بإشراف سيف الدين ديب «الرباعية» للفارس سلفستر دي سوسا في الشوط السابع لمسافة 1000 متر للخيول المبتدئة في سن أربع سنوات فما فوق، وجوائزه 40 ألف درهم، مسجلاً 1:07:68 دقيقة.

وواصل الفارس سلفستر دي سوسا تألقه بالفوز الرابع عبر الجواد «طاير جرين» للرحماني للسباقات، بإشراف أحمد المحيربي، في الشوط الثامن لمسافة 1000 متر للخيول المبتدئة في سن أربع سنوات فما فوق، وجوائزه 40 ألف درهم، مسجلاً 1:05:84 دقيقة.

وكان «جاب أوقات» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، بإشراف عرفان إلهي، وقيادة عبد العزيز البلوشي، مسك ختام الحفل بالشوط التاسع لمسافة 1000 متر، لخيول التكافؤ من الإنتاج المحلي في سن أربع سنوات فما فوق، وجوائزه 70 ألف درهم، مسجلاً 1:07:60 دقيقة.

حضر السباق وتوج الفائزين، سعيد المهيري، مدير إدارة الرياضة النوعية بمجلس أبوظبي الرياضي، وعلي فاروق، مدير الفروسية بالنادي، وسط حضور جماهيري غفير.