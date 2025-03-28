فان ديك يتقدم قائمة «الكنز الثمين» في «البريميرليج»



معتز الشامي (أبوظبي)



يُعد امتلاك مجموعة أساسية من الجاهزين سر النجاح في كرة القدم، وهناك لاعبون متميزون، لكنهم يعانون من الإصابات أو تذبذب في المستوى، الأمر الذي يعرقل مسيرتهم المهنية، ما يعني أن الجاهزين والذين يقدمون أداءً قوياً بانتظام بمثابة «كنز الثمين».

وكشف موقع «ترانسفير ماركت» عن النجوم الذين تواجدوا في الملعب أكثر من غيرهم في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، واستبعد التقرير الحراس لأن هذا المركز عادة ما يكون أقل تدويراً ونادراً ما يتم استبدالهم مقارنة بنظرائهم في الملعب.

ولم يفوّت نجمان دقيقة واحدة من مباريات الدوري الإنجليزي لفريقيهما هذا الموسم، حيث كان قلب دفاع ليفربول فيرجيل فان ديك حاضراً دائماً في سعي «الريدز» للفوز بلقب الدوري الإنجليزي، بينما لم يفوّت قلب دفاع برينتفورد ناثان كولينز دقيقة واحدة أيضاً، لعب «الثنائي» جميع الدقائق البالغ عددها 2610.

وفي المركز الثالث، يأتي مهاجم برينتفورد برايان مبيومو، بعد أن غاب عن 3 دقائق فقط من مباريات الدوري الإنجليزي، بعد استبداله في الدقيقة 87 ضد فولهام في الجولة 11، حيث لعب اللاعب الكاميروني 2607 دقيقة هذا الموسم، ويذهب المركز الرابع إلى مدافع إيفرتون جيمس تاركوفسكي، الذي لعب 2602 دقيقة.

وفي المركز الخامس، يأتي لاعب آخر من ليفربول، وهو محمد صلاح، الذي يستمتع بموسم قياسي، لعب 2575 دقيقة في الدوري الإنجليزي مع «الريدز»، ولم يغب سوى 35 دقيقة.

يأتي مويسيس كايسيدو لاعب وسط تشيلسي في المركز السادس، ولعب 2546 دقيقة، ويليه الظهير الأيسر لبورنموث، ميلوس كيركيز، ولعب 2541 دقيقة، وماكس كيلمان، الذي لعب 2539 دقيقة مع وست هام، وظهير فولهام أنتوني روبنسون، الذي لعب 2538 دقيقة، وأكمل قائمة العشرة الأوائل، ظهير نوتنجهام فورست، أولا أينا، الذي لعب 2535 دقيقة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وإجمالاً، لدى ليفربول، متصدر «البريميرليج»، 3 لاعبين في قائمة العشرين الأوائل «فان ديك، صلاح، وريان جرافنبيرخ»، كما يضم نوتنجهام 3 من النجوم بالقائمة «أينا، نيكولا ميلينكوفيتش، وموريلو» ويُعد إيرلينج هالاند أول مهاجم صريح يظهر بالقائمة، حيث جاء في المركز الرابع عشر بـ2485 دقيقة.