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الرياضة

«حدث نادر» في ربع نهائي كأس إنجلترا!

«حدث نادر» في ربع نهائي كأس إنجلترا!
28 مارس 2025 20:07

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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جاءت أطراف ربع نهائي كأس إنجلترا هذا الموسم مختلفة تماماً، حيث تشهد حدثاً نادراً لم يحدث منذ ربع قرن، بعدما خرج أرسنال، صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة «14 لقباً» من الدور الثالث على يد مانشستر يونايتد «13 لقباً»، والذي خرج لاحقاً أيضاً، كما غادر تشيلسي وتوتنهام وليفربول، ولكل منها 8 ألقاب في كأس الاتحاد، ما يعني أن أنجح 5 فرق في تاريخ البطولة غائبة عن دور الثمانية هذا العام، وهذا أمر نادر.
وكان هيمنة «الستة الكبار» على كأس إنجلترا في السنوات الأخيرة لافتة للنظر، ومنذ فوز ويمبلدون المفاجئ عام 1988، لم تُتوج بالكأس سوى 4 فرق من خارج هذه المجموعة، هي إيفرتون 1995، وبورتسموث 2008، وويجان 2013، وليستر سيتي 2021.
و حتى توتنهام الذي يعتبر من الناحية الفنية جزءاً من المجموعة النخبوية، لم يُتوّج بها سوى مرة خلال تلك الفترة، عام 1991، وهذا يعني أن 5 فرق حصدت 31 لقباً من أصل 36 لقباً في كأس الاتحاد الإنجليزي.
لكن هذا العام، الأمور مختلفة، حيث يتنافس في ربع نهائي هذا الموسم فريق واحد فقط من الفرق الستة الكبرى «مانشستر سيتي»، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ 25 عاماً، ولكن مع معاناة فريق بيب جوارديولا من موسم ضعيف على غير عادته، ومع مواجهة بورنموث الصعبة في ربع النهائي، فإن الباب مفتوح على مصراعيه أمام اسم جديد للظهور على الكأس.
ولا يزال فريق جوارديولا المرشح الأوفر حظاً للفوز، لكن أستون فيلا ليس بعيداً عنه، فاز فيلا بكأس الاتحاد الإنجليزي آخر مرة عام 1957، ويواجه الفريق الوحيد المتبقي من دوريات الدرجة الأدنى «بريستون نورث إند» في دور الثمانية، ويعد نوتنجهام، الذي فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي آخر مرة عام 1959، وبريستون، الذي فاز به آخر مرة عام 1938، هما الوحيدان المتبقيان في القرعة من الفائزين السابقين بالكأس.
وهذا يعني أن 4 من الفرق الثمانية المتبقية «فولهام، وكريستال بالاس، وبورنموث، وبرايتون» لم تفز بكأس إنجلترا، أما بورنموث، فلم يصل حتى إلى النهائي.

 

كأس إنجلترا
ليفربول
أرسنال
مانشستر يونايتد
مانشستر سيتي
تشيلسي
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