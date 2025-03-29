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الرياضة

الزمالك وبيراميدز.. «الموعد الناري»!

الزمالك وبيراميدز.. «الموعد الناري»!
29 مارس 2025 10:20

القاهرة (أ ف ب) 

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تأهل الزمالك وبيراميدز حامل اللقب إلى المباراة النهائية لكأس مصر في كرة القدم، بفوز الاول على سيراميكا كليوباترا 2-1، والثاني على البنك الأهلي 4-0، في نصف النهائي.
في المباراة الأولى على ملعب القاهرة الدولي، منح عبد الله السعيد التقدم للزمالك من ركلة جزاء (33)، وأدرك أيمن سعد «موكا» التعادل لسيراميكا كليوباترا (58)، قبل أن يسجل أحمد سيد زيزو هدف الفوز في الدقيقة 90، منهياً آمال منافسه في بلوغ النهائي للمرة الأولى في تاريخه.
ويأمل الزمالك في تحقيق اللقب للمرة 29 في تاريخه، والأول منذ موسم 2020-2021، حين تفوق على غريمه التقليدي الأهلي 2-1.
وفي الثانية على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة الجديدة، حجز بيراميدز بطاقته إلى المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي، بفوزه الكبير على البنك الأهلي برباعية تناوب على تسجيلها الكونغولي الديمقراطي فيستون ماييلي (14) وأحمد عاطف «قطة» (18) والبوركينابي إبراهيما بلاتي توريه (25) ورمضان صبحي (63 من ركلة جزاء).
ولعب البنك الأهلي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 61، إثر طرد لاعبه محمود الجزار.
وكان بيراميدز توج باللقب الموسم الماضي بفوزه على زد 1-0، محققاً أول لقب في تاريخ النادي، وضرب الآن موعداً نارياً مع الزمالك.
ويغيب الأهلي صاحب الرقم القياسي في الفوز بكأس مصر برصيد 39 لقباً، عن نسخة هذا العام بسبب عقوبة استبعاد لانسحابه من نسخة العام الماضي، ولم يحدد الاتحاد المصري بعد موعد المباراة النهائية لنسخة هذا الموسم.

 

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