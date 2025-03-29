السبت 29 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نياكاتيه.. نجم بني ياس بـ«القوة 50%»

نياكاتيه.. نجم بني ياس بـ«القوة 50%»
29 مارس 2025 18:00

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«إكسبو دبي» تستضيف «بوكاري للجري»
21 اتحاداً تنتقل إلى المقر الجديد لـ «الأولمبية الوطنية»


أكد يوسف نياكاتيه أنه الأبرز في بني ياس، بفضل الأداء الرائع الذي يقدمه مع الفريق هذا الموسم، رغم البداية الصعبة لـ«السماوي».
وأسهم نياكاتيه مهاجم وهداف بني ياس في أكثر من 50% من الأهداف التي سجلها الفريق هذا الموسم، ونجح في إحراز 8 أهداف من أصل 20 هدفاً محصلة «السماوي» إلى الآن، كما صنع 3 أهداف أخرى، ليؤكد أنه نجم الشباك في «السماوي» بـ11 هدفاً تسجيلاً وصناعة.
وشارك نياكاتيه في 17 مباراة مع فريقة منذ بداية الدوري «1500 دقيقة»، وبمعدل تهديفي يقترب من 50 بالمائة أيضاً بواقع نصف هدف في المباراة، وتحديداً 0.47 هدف.
ونجح مهاجم بني ياس في قيادة الفريق إلى الفوز على العروبة بتسجيله هدفين، وهي «الثنائية» الأولى التي يسجلها نياكاتيه هذا الموسم.
وضرب بني ياس عصافير عديدة بحجر الفوز على العروبة متذيل الترتيب، حيث صعد إلى المركز العاشر في جدول الترتيب، بوصوله إلى «النقطة 22»، كما أنه ابتعد بشكل كبير عن دائرة الخطر.
وشهدت المباراة إثارة كبيرة، لاسيما بعد طرد دانييل إيسايلا مدرب بني ياس بسبب الاعتراض على التحكيم، كما أن النتيجة ظلت معلقة حتى ربع الساعة الأخير من اللقاء، عندما نجح نياكاتيه في إحراز هدف الفوز.
على الجهة الأخرى، تعقد موقف العروبة الذي يملك 3 نقاط فقط، وهو ما يجعله الفريق الأقرب لوداع «دوري المحترفين».

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
بني ياس
دانييل إيسايلا
آخر الأخبار
أول دولة في العالم تعلن موعد عيد الفطر المبارك
الأخبار العالمية
أول دولة في العالم تعلن موعد عيد الفطر المبارك
اليوم 15:48
«إكسبو دبي» تستضيف «بوكاري للجري»
الرياضة
«إكسبو دبي» تستضيف «بوكاري للجري»
اليوم 19:00
أبوظبي
علوم الدار
الطقس المتوقع على الإمارات غدا الأحد
اليوم 18:34
نياكاتيه.. نجم بني ياس بـ«القوة 50%»
الرياضة
نياكاتيه.. نجم بني ياس بـ«القوة 50%»
اليوم 18:00
هلال الشهر
الأخبار العالمية
دول تعلن الاثنين أول أيام عيد الفطر 1446هـ
اليوم 17:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©