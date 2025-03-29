نياكاتيه.. نجم بني ياس بـ«القوة 50%»



مصطفى الديب (أبوظبي)



أكد يوسف نياكاتيه أنه الأبرز في بني ياس، بفضل الأداء الرائع الذي يقدمه مع الفريق هذا الموسم، رغم البداية الصعبة لـ«السماوي».

وأسهم نياكاتيه مهاجم وهداف بني ياس في أكثر من 50% من الأهداف التي سجلها الفريق هذا الموسم، ونجح في إحراز 8 أهداف من أصل 20 هدفاً محصلة «السماوي» إلى الآن، كما صنع 3 أهداف أخرى، ليؤكد أنه نجم الشباك في «السماوي» بـ11 هدفاً تسجيلاً وصناعة.

وشارك نياكاتيه في 17 مباراة مع فريقة منذ بداية الدوري «1500 دقيقة»، وبمعدل تهديفي يقترب من 50 بالمائة أيضاً بواقع نصف هدف في المباراة، وتحديداً 0.47 هدف.

ونجح مهاجم بني ياس في قيادة الفريق إلى الفوز على العروبة بتسجيله هدفين، وهي «الثنائية» الأولى التي يسجلها نياكاتيه هذا الموسم.

وضرب بني ياس عصافير عديدة بحجر الفوز على العروبة متذيل الترتيب، حيث صعد إلى المركز العاشر في جدول الترتيب، بوصوله إلى «النقطة 22»، كما أنه ابتعد بشكل كبير عن دائرة الخطر.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة، لاسيما بعد طرد دانييل إيسايلا مدرب بني ياس بسبب الاعتراض على التحكيم، كما أن النتيجة ظلت معلقة حتى ربع الساعة الأخير من اللقاء، عندما نجح نياكاتيه في إحراز هدف الفوز.

على الجهة الأخرى، تعقد موقف العروبة الذي يملك 3 نقاط فقط، وهو ما يجعله الفريق الأقرب لوداع «دوري المحترفين».