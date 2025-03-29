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الرياضة

بايرن ميونيخ يستعيد «الفارق 6» عن ليفركوزن

بايرن ميونيخ يستعيد «الفارق 6» عن ليفركوزن
29 مارس 2025 21:28

 
برلين (أ ف ب) 

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استعاد بايرن ميونيخ توازنه بعد خسارة وتعادل، وأعاد الفارق إلى ست نقاط بينه وبين مطارده المباشر باير ليفركوزن بطل الموسم الماضي، بفوزه الصعب على ضيفه سانت باولي 3-2 في المرحلة السابعة والعشرين من بطولة ألمانيا لكرة القدم.
وبدا النادي البافاري في طريقه إلى فوز سهل، عندما بكر بالتسجيل عبر هدافه الدولي الإنجليزي هاري كين (17) معززاً موقعه في صدارة لائحة الهدافين برصيد 22 هدفاً، لكن سانت باولي أدرك التعادل بعد عشر دقائق بواسطة التونسي إلياس سعد.
وانتظر النادي البافاري الشوط الثاني لترجيح كفته بثنائية لجناحه الدولي لوروا سانيه (53 و71) رافعاً رصيده إلى تسعة أهداف هذا الموسم، قبل أن يقلص البديل لارس ريتتسكا الفارق (90+3).
بعد خسارة مفاجئة أمام بوخوم وتعادل مخيب أمام أونيون برلين، عاد بايرن إلى سكة الانتصارات، محققاً فوزه العشرين هذا الموسم، رافعاً رصيده إلى 65 نقطة مقابل 59 لليفركوزن الفائز على بوخوم 3-1 في افتتاح المرحلة.
وكاد بايرن ميونيخ يفتتح التسجيل في الدقيقة الأولى، برأسية للاعب وسطه ليون جوريتسكا من مسافة قريبة إثر تمريرة للدولي الفرنسي مايكل أوليسيه أبعدها الحارس البوسني نيكولا فاسيلي ببراعة.
ورد سانت باولي بتمريرة عرضية خادعة للمدافع فيليب ترو أبعدها الحارس يوناس أوربيج في توقيت مناسب إلى ركنية (12)، ورأسية للأسترالي جاكسون إرفاين، إثر ركلة حرة انبرى لها السويدي إريك سميث ارتدت من العارضة (14).
ومنح كين التقدم لبايرن ميونيخ عندما تلقى تمريرة عرضية زاحفة من أوليسيه تابعها بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى (17).
وأدرك الضيوف التعادل بعد عشر دقائق، عندما تلقى سعد كرة عرضية من اليوناني مانوليس ساليكاس تابعها بيمناه من مسافة قريبة على يمين الحارس أوربيج (27).
وأنقذ فاسيلي مرماه من هدف ثان للنادي البافاري، عندما أبعد رأسية المدافع الإنجليزي إريك داير من مسافة قريبة، إثر ركلة ركنية قبل أن يشتتها الدفاع (45+3).
وتابع بايرن ميونيخ أفضليته في الشوط الثاني وسدد لوروا سانيه كرة قوية من خارج المنطقة بين يدي الحارس (50).
ونجح سانيه في هز الشباك عندما تلقى كرة خلف الدفاع من أوليسيه، فهيأها لنفسه بصدره داخل المنطقة وسددها قوية بيسراه داخل المرمى (53).
وأهدر أوليسيه فرصة التعزيز عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من جمال موسيالا داخل المنطقة، فسددها قوية بيمناه بجوار القائم الأيسر (56).
ووجه سانيه الضربة القاضية للضيوف، عندما سجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه، إثر تمريرة عرضية من كين داخل المنطقة تابعها بيسراه داخل المرمى (71).
وقلص البديل ريتتسكا الفرق بتسديدة قوية زاحفة من خارج المنطقة على يسار أوربيج (90+3).
وأعاد بوروسيا مونشنجلادباخ ضيفه لايبزج إلى سكة الهزائم، عندما تغلب عليه بهدف وحيد سجله الفرنسي الحسن بليا (56) وانتزع منه المركز الخامس.
ورفع مونشنجلادباخ رصيده إلى 43 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام لايبزج وفرايبورج الذي يستضيف أونيون برلين الأحد في ختام المرحلة.
وعمق فيردر بريمن جراح مضيفه هولشتاين كيل صاحب المركز الأخير، عندما تغلب عليه بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها مارفين دوكش (25) وفيليكس أجو (59) والنمساوي ماركو جرول (90+4).
وصعد فيردر بريمن إلى المركز الحادي عشر مؤقتاً برصيد 36 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام بوروسيا دورتموند الذي يستضيف ماينز غداً، فيما تجمد رصيد هولشتاين كيل عند 17 نقطة.
واستغل هايدنهايم، صاحب المركز السادس عشر الذي يفرض على صاحبه خوض ملحق من أجل البقاء ضد ثالث الدرجة الثانية، خسارة سانت باولي وقلص الفارق معه إلى ثلاث نقاط بفوزه الثمين على مضيفه فولفسبورج بهدف وحيد سجله مارفين بيارينجر (16 من ركلة جزاء).
ورفع هايدنهايم رصيده الى 22 نقطة مقابل 38 لفولفسبورج التاسع.
وتعادل هوفنهايم مع أوجسبورج بهدف للكرواتي أندري كراماريتش (71 من ركلة جزاء) مقابل هدف للكونغولي الديموقراطي صامويل إيسيدني (46)، فرفع الأول رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث عشر، والثاني إلى 39 نقطة في المركز الثامن.

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