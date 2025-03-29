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الرياضة

يوفنتوس يعود إلى «سكة الانتصارات»

يوفنتوس يعود إلى «سكة الانتصارات»
29 مارس 2025 23:30

روما (أ ف ب)

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أعاد المدرب الجديد ليوفنتوس الكرواتي إيجور تودور فريق «السيدة العجوز» إلى سكة الانتصارات، بعدما قاده في مستهل مشواره معه إلى الفوز على ضيفه جنوى بهدف في المرحلة الثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ويدين تودور ويوفنتوس بالفوز الأول بعد خسارتين، إلى التركي كينان يلديز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 25.
ورفع فريق «السيدة العجوز» الذي أقال تياجو موتا وعيّن مكانه تودور مدافع «البيانكونيري» السابق حتى نهاية الموسم، رصيده إلى 55 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطة عن بولونيا الفائز على مضيفه فينيتسيا بهدف أيضاً.
ويُعد التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، المهمة الأبرز أمام تودور الذي سيواجه بولونيا في المرحلة الخامسة والثلاثين، في مباراة قد تكون حاسمة، إلى جانب مباراتين صعبتين أيضاً مع مضيفيه روما ولاتسيو.
بعد 25 دقيقة على بداية المباراة، سجل يلديز هدف الافتتاح، إثر مجهود فردي، بعدما وصلته الكرة، وتقدم بها وراوغ البلجيكي كوني دي وينتر ببراعة مسجلاً هدفه الخامس في مباراته الـ29 ضمن الدوري هذا الموسم.
فرحة الهدف عكّرتها إصابة فيديريكو غاتي الذي خرج بعد دقيقتين ودخل المدافع الفرنسي بيار كالولو بدلاً منه (27).
في معظم فترات المباراة، لم يشكل كلا الفريقين خطورة كافية على المرميين، مع أفضلية ليوفنتوس خاصة في الشوط الثاني، وسط محاولات لكل من كالولو برأسية سهلة بين يدي الحارس نيكولا ليالي (74)، ثم تسديدة رائعة من مانويل لوكاتيلي من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس (83).
وكاد البديل الأميركي تيموثي وياه يضيف الثاني بتسديدة قوية، لكن ليالي كان في المرصاد (90+3).

الدوري الإيطالي
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يوفنتوس
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