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الرياضة

الوحدة يعزز «المركز الثالث» بـ «الرابعة المتتالية»

الوحدة يعزز «المركز الثالث» بـ «الرابعة المتتالية»
30 مارس 2025 00:15

 
مراد المصري (أبوظبي)

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عزز الوحدة موقعه في المركز الثالث بعد الفوز على كلباء 1-0، في المباراة التي أقيمت على استاد كلباء، في ختام «الجولة 19»، ضمن «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، ليرفع «العنابي» رصيده إلى 34 نقطة، فيما تجمد رصيد «النمور» عند 22 نقطة في المركز الحادي عشر.
وسجل هدف الفوز للوحدة أحمد نور الله في الدقيقة 45، وهو الفوز الرابع على التوالي لـ «العنابي» بعد أن سبق له التفوق على خورفكان وبني ياس والعين. 
جاء الإنذار الأول في اللقاء، عندما تصدى سلطان المنذري لمحاولة خطيرة من عمر خربين الذي حول الكرة برأسه من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 7.
وصل كلباء إلى منطقة جزاء الوحدة للمرة الأولى عندما توغل شهريار لمتابعة الكرة بين المدافعين، إلا أن الحارس محمد الشامسي التقطها في توقيت مثالي في الدقيقة 29.
وترجم الوحدة محاولاته بتسجيل الهدف الأول، بعد تسديدة قوية من أحمد نور الله، تصدى لها الحارس المنذري، لتعود إلى اللاعب نفسه الذي سددها مرة أخرى لم ينجح الحارس في إيقافها، لتعانق الشباك في الدقيقة 45.
حاول كلباء تنشيط الهجوم، بإجراء تغيير بين الشوطين، بإشراك أحمد أبوناموس بدلاً من وليد راشد.
تصدى المنذري لكرة رأسية خطيرة مرة أخرى من عمر خربين في الدقيقة 48.
اقترب كلباء من إدراك التعادل برأسية من سامان قدوس الذي تابع كرة من ركنية، إلا أن الحارس محمد الشامسي تصدى لها في الدقيقة 62.
عاد كلباء ليهدد الوحدة بكرة رأسية أخرى، عن طريق شهريار من داخل منطقة الجزاء، إلا أن الحارس الشامسي كان لها بالمرصاد في الدقيقة 67.
وتعرض كلباء لضربة موجعة بإكمال المباراة بعشرة لاعبين، بعد خروج عبد العزيز حمد بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 74، وسنحت للفريقين محاولات عدة خلال الدقائق الأخيرة، من دون أن تتغير النتيجة.

دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
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