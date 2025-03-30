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الرياضة

اتحاد الكرة يبدأ مفاوضات كوزمين بعد «إجازة العيد»

اتحاد الكرة يبدأ مفاوضات كوزمين بعد «إجازة العيد»
30 مارس 2025 12:03

معتز الشامي (أبوظبي) 

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البلجيكي بريس يدخل قائمة المرشحين لقيادة «الأبيض»

تصدر الروماني أولاريو كوزمين، مدرب الشارقة، قائمة ترشيحات الأسماء التي يتم التواصل معها لحسم مصير الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، وذلك بعدما أقال الاتحاد المدرب البرتغالي باولو بينتو على خلفية سوء المستوى وتراجع النتائج.
ووضع الاتحاد بعض المعايير الأساسية والضرورية التي تلائم وضعية المنتخب الوطني الآن، حيث حسم «الأبيض» موقعه ضمن المنتخبات المتأهلة إلى المرحلة الرابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، رغم استمرار وجود فرصة سانحة للتأهل المباشر، حتى ولو كانت ضئيلة وتحتاج لمعاونة الآخرين، ولكنها تبقى قائمة.
ويحتل منتخبنا الوطني المركز الثالث في المجموعة الأولى بفارق 4 نقاط عن المنتخب الأوزبكي الوصيف، بينما حسم المنتخب الإيراني البطاقة الأولى وتأهل للمونديال كمتصدر للترتيب، ويحتاج «الأبيض» للفوز على أوزبكستان يونيو المقبل، ثم الفوز على قيرغيزستان، شريطة أن يتعثر المنتخب الأوزبكي أمام قطر في ختام التصفيات يوم 10 يونيو المقبل.
وفيما يتعلق بهوية المدرب الجديد، بات كوزمين في مقدمة السباق، بعدما اتفق أعضاء الاتحاد على أنه الخيار الأنسب، وفق المعايير التي تم تحديدها لمراعاة توافرها بالجهاز الفني الجديد، حيث يجب أن يكون المدرب على دراية بالدوري واللاعبين الدوليين في مختلف الأندية، فضلاً عن ضرورة توافر عنصر قوة الشخصية، وإجادة طرق اللعب الحديثة وسابق النجاحات والخبرات، فضلاً عن ضرورة الإلمام بالكرة الإماراتية والآسيوية وكرة القدم الخليجية.
وهي العوامل التي اجتمعت في كوزمين، الذي بات قريباً من تولي قيادة المنتخب، حيث كشفت مصادر باتحاد الكرة، أن المدرب الروماني هو الأنسب في ظل ظروف المنتخب وضيق الوقت، فضلاً عن القناعة الكبيرة بقدرات كوزمين الفنية والشخصية وقدرته على قيادة اللاعبين بحزم وفرض الانضباط والالتزام التكتيكي.
وأشارت المصادر إلى أن الاتحاد لم يدخل في أي مفاوضات مباشرة مع المدرب، بينما سيتم تأجيل ذلك لما بعد مباراة نصف نهائي كأس رئيس الدولة بين الشارقة والجزيرة، حيث ستكون المفاوضات سريعة في ظل عدم حاجة الاتحاد للمدرب خلال شهري أبريل وحتى منتصف مايو المقبل، وبالتالي سيكمل كوزمين الموسم مع الشارقة في حال تم التوصل إلى اتفاق نهائي معه بخصوص المنتخب، لينتقل بعدها مباشرة لقيادة «الأبيض» في تجمع أواخر مايو المقبل وحتى موعد مباراتيه الأخيرتين في التصفيات يومي 5 و10 يونيو المقبل.
وأكدت المصادر أن كوزمين سيحصل على وقت كافٍ قبل تجمع يونيو المقبل، حيث سيحصل على 10 أيام تقريباً قبل مباراتي المرحلة الأخيرة، ويتوقع أن يدخل المنتخب تجمعه بعد 25 مايو المقبل، فيما سيتم حسم إمكانية خوض مباراة ودية دولية أواخر مايو المقبل من عدمها في حال تم الاستقرار على كوزمين بشكل نهائي، في ظل وجود تفاهم حول اسم أولاريو كمرشح أوفر حظاً.
وكان الاتحاد قد استبعد 3 أسماء من القائمة التي تم وضعها للمرشحين لقيادة منتخبنا الوطني، وبقي كوزمين، بالإضافة إلى ميلوش مدرب الوصل، كما تراجعت أسهم الحسين عموتة مدرب الجزيرة.

المنتخب الوطني
الأبيض
أولاريو كوزمين
اتحاد الكرة
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