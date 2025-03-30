5 أسماء واعدة في قائمة «أبيض الناشئين» لكأس آسيا

معتصم عبدالله (أبوظبي)

ركز تقرير نشره موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على خمسة لاعبين يقودون هجوم «أبيض الناشئين» في المشاركة المرتقبة في نهائيات النسخة العشرين من «كأس آسيا تحت 17 عاماً»، والتي تنطلق في السعودية الخميس المقبل، وتستمر حتى 20 أبريل المقبل، بمشاركة 16 منتخباً.

وأشار التقرير إلى الخماسي مايد عادل، وفيصل محمد، ومحمد بطي، وهزاع فيصل، إضافة إلى جايدن أديتيبا، الذي يلعب في صفوف نادي أرسنال الإنجليزي، والذين سيقودون هجوم منتخب الإمارات في المحفل الآسيوي.

ويحظى الجيل القادم من المواهب في القارة الآسيوية بفرصة مثالية للتألق عندما تنطلق منافسات كأس آسيا للناشئين في نسختها العشرين، والتي تستضيفها مدينتا جدة والطائف، بمشاركة 16 منتخباً يتطلعون لإبراز قدراتهم في بطولة أثبتت على مدار تاريخها أنها منصة لاكتشاف النجوم الصاعدين.

ومن بين الأسماء البارزة التي تألقت في هذه البطولة القارية سابقاً: سون هيونج مين، وتاكومي مينامينو، وسردار أزمون، وعمر خربين، بينما يُعد كلٌّ من تاكيفوسا كوبو، وعلي جاسم، ويانغ مين هيوك، ونستوري إيرانكوندا من أبرز المواهب التي ظهرت مؤخراً.

ويدشّن «أبيض الناشئين» مشواره في النهائيات القارية بمواجهة منافسه «الساموراي» حامل لقب النسخة الأخيرة في 2023، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف مساء الجمعة المقبل، فيما ستكون المواجهة الثانية أمام منتخب أستراليا مساء الاثنين 7 أبريل على الملعب ذاته، على أن يختتم الدور الأول بمواجهة فيتنام مساء الخميس 10 أبريل.

ويظهر «أبيض الناشئين»، وصيف نسخة عام 1990، للمرة الثامنة في نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً، والأولى منذ عام 2016، حيث ستكون ضربة البداية أمام اليابان، حامل اللقب والمتوج بالبطولة أربع مرات (1994، 2006، 2018، 2023)، حيث يستعد «الساموراي» لمشاركته السابعة عشرة القياسية.

ويعتمد منتخب اليابان، الذي لم يُهزم في آخر 12 مباراة، على الثنائي المحلي هيروتو أسادا ودايشي تاني، اللذين سجلا ستة أهداف لكل منهما في التصفيات، كما ضمت القائمة الحارس شوجي موراماتسو، الذي يلعب في صفوف لوس أنجلوس إف سي في الولايات المتحدة.

ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى في كأس آسيا للناشئين إلى كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2025 في قطر، وهي النسخة الأولى من البطولة بشكلها الحالي، والتي ستقام سنوياً بمشاركة 48 منتخباً لأول مرة. وسيكون منتخبا أفغانستان واليمن من بين المنتخبات التي تتطلع إلى الظهور الأول على الساحة العالمية.

ووضعت قرعة نهائيات النسخة العشرين من «كأس آسيا تحت 17 عاماً» منتخبنا الوطني للناشئين في «المجموعة الثانية»، إلى جانب منتخبات اليابان، وأستراليا، وفيتنام، فيما ضمت المجموعة الأولى كلاً من «السعودية، وأوزبكستان، وتايلاند، والصين». وشملت بقية المجموعات: كوريا الجنوبية، واليمن، وأفغانستان، وإندونيسيا في «المجموعة الثالثة»، وإيران، وطاجيكستان، وعمان، وكوريا الشمالية في «المجموعة الرابعة».