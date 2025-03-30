الأحد 30 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دحمان يفضل «الإنجليزي» على «الألماني»!

دحمان يفضل «الإنجليزي» على «الألماني»!
30 مارس 2025 13:50

برلين (د ب أ)

أخبار ذات صلة
ناجلسمان يرفض تعديل تشكيلة ألمانيا أمام إيطاليا في «الدوري الأوروبي»
ناجلسمان ينفي مشاركة «المريض»!

يفكر فين دحمان، حارس مرمى فريق أوجسبورج الألماني لكرة القدم، في تمثيل المنتخب الإنجليزي في المستقبل، نظراً لأن أمه تحمل الجنسية الإنجليزية.
وكان الحارس تمكن من الحفاظ على شباكه مع ناديه لمدة 683 دقيقة، ولكن انتهت هذه السلسلة أمس السبت بعد التعادل 1-1 مع هوفنهايم.
ويمكن للحارس أن يمثل ألمانيا من خلال والده، ومثل بلده الأصلي في منافسات كرة القدم للشباب، ولكن مع تعيين الألماني توماس توخيل، لتدريب المنتخب الإنجليزي، فإن الفرص التي سيلاحظ فيها لاعباً من الدوري الألماني قد ازدادت.
وقال دحمان (27 عاماً) لشبكة «زد دي إف»: «بالتأكيد، لم لا؟، إذا تم استدعائي لأي من المنتخبين، بالتأكيد سأفكر في الأمر، ولكن حالياً، فإن الوقت ليس مناسباً».
وتحدث دحمان باللغة الإنجليزية في برنامج ألماني ليظهر أنه يعيش حياة مزدوجة.
كان منتخب إنجلترا قد استدعى جيمس ترافورد، حارس المرمى من دوري الدرجة الأولى، في أول قائمة لتوماس توخيل، مما يبرز قلة الخيارات البديلة لحارس مرماهم الأساسي، جوردان بيكفورد.
كان على منتخب ألمانيا أيضاً التعامل مع إصابة طويلة الأمد للحارس مارك أندريه تير شتيجن بعد اعتزال مانويل نوير اللعب الدولي، وتجاهل جوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني، مؤخراً استدعاء دحمان في قائمته، وجرى استدعاء شتيفان أورتيجا، حارس مرمى مانشستر سيتي الاحتياطي، ليكون الحارس الثالث خلف ألكسندر نوبيل، وأوليفر باومان، الحارس الأساسي حالياً، ولكن تم إبلاغ دحمان أنه سيكون الحارس الاحتياطي التالي في حال حدوث أي تغييرات.
وقال دحمان، الذي يخوض موسمه الثاني كحارس أساسي مع أوجسبورج: «لم أتوقع أن أكون على رادار المنتخب الوطني في هذا الوقت المبكر». وأضاف: «للحقيقة لم أفكر في هذا الأمر، ولكنني لا أريد أن أستبعد أي شيء، أتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد مع أوجسبورج، وعندها في وقت ما، آمل أن أتمكن من التفكير في ذلك».

المنتخب الإنجليزي
المنتخب الألماني
أوجسبورج
جوليان ناجلسمان
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس السوري بالتشكيل الحكومي الجديد
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس السوري بالتشكيل الحكومي الجديد
اليوم 14:24
سعود بن صقر يستقبل المهنئين بعيد الفطر السعيد
علوم الدار
سعود بن صقر يستقبل المهنئين بعيد الفطر السعيد
اليوم 14:21
طحنون بن زايد يهنئ قيادة وشعب الإمارات والمقيمين بعيد الفطر
علوم الدار
طحنون بن زايد يهنئ قيادة وشعب الإمارات والمقيمين بعيد الفطر
اليوم 14:15
لايبزج يُقيل مدربه ماركو روزه
الرياضة
لايبزج يُقيل مدربه ماركو روزه
اليوم 14:09
«الرأسية الشجاعة».. سلطان في سباق أجمل أهداف «التصفيات الآسيوية»
الرياضة
«الرأسية الشجاعة».. سلطان في سباق أجمل أهداف «التصفيات الآسيوية»
اليوم 14:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©