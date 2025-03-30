الشارقة يرفض راحة العيد استعداداً لمواجهة الجزيرة

علي معالي (أبوظبي)

رفض الجهاز الفني لفريق الشارقة منح لاعبيه إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك استعداداً لمباراة الجزيرة في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والمقرر لها الأربعاء المقبل على استاد هزاع بن زايد بنادي العين.

وبدأ الفريق تدريبات قوية في أول أيام عيد الفطر تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة الروماني كوزمين أولاريو، وقبل التدريب تبادل لاعبو الفريق التهاني بمناسبة عيد الفطر، كما حرص الجهازان الفني والإداري على تهنئة اللاعبين قبل المران وسط أجواء أسرية مميزة، قبل القمة المرتقبة أمام «فخر أبوظبي».

وتعتبر هذه المباراة مهمة للغاية في مسيرة «الملك» في الموسم الحالي، بعد أن ودع كأس مصرف أبوظبي الإسلامي على يد شباب الأهلي مؤخراً، مما جعل لاعبي الفريق يبحثون عن كيفية خروجهم في الموسم الحالي بلقب، خاصة أن بطولة دوري أدنوك للمحترفين تسير في طريقها إلى شباب الأهلي في ظل فارق السبع النقاط بين «الفرسان» و«الملك» حتى الآن.

انتظم جميع لاعبي الشارقة في التدريبات، رغم حالات الإرهاق التي أصابت بعض اللاعبين خاصة كايو لوكاس، الذي يعاني من آلام في الظهر، بعد المشاركات العديد التي تواجد فيها كايو مع النادي في المسابقات المحلية ودوري أبطال آسيا 2، ثم مؤخراً مع المنتخب الوطني، مما جعل كوزمين يعلق على مستواه في مباراة «الملك» الأخيرة ضد شباب الأهلي مازحاً بالقول: «كايو لم يحضر للملعب»، في إشارة من كوزمين إلى أن ما قدمه كايو لوكاس لم يكن المنتظر منه نظراً لما يعانيه من آلام في ظهره، وبالتالي ربما تكون هناك فترات راحة علاجية خاصة لكايو، حتى يتمكن من أن يقدم المستوى المأمول أمام الجزيرة.

ويبدأ كوزمين في التركيز على العناصر التي ستبدأ مباراة الأربعاء أمام الجزيرة، من خلال التدريبات اليومية، وقراءة جيدة للمنافس وشرح ما يقدمه على أرض الواقع من خلال التدريبات اليومية بملعب الشارقة، ويولي كوزمين أهمية كبيرة لمباراة الجزيرة، كونها تأتي قبل لقاء آخر لا يقل أهمية ضد التعاون السعودي في الدور قبل النهائي من دوري أبطال آسيا 2، والمقرر لها الثامن من أبريل المقبل.

ويعود إلى تشكيلة الشارقة في المباراة المقبلة ماجد راشد لاعب خط الوسط، بعد انتهاء الإيقاف، ليكون إضافة جديدة ومهمة إلى خط الوسط، كما أن هناك أكثر من مفاجأة يحاول كوزمين الاستفادة منها وتقديمها قبل لقاء القمة مع «فخر أبوظبي»، تتمثل في الثنائي الشاب الكاميروني كاميني والألماني داجاكو.