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الرياضة

ريال مدريد يحطم رقمه القياسي في أسعار التذاكر أمام أرسنال

ريال مدريد يحطم رقمه القياسي في أسعار التذاكر أمام أرسنال
30 مارس 2025 20:00

معتز الشامي (أبوظبي)

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يستمر الجدل حول أسعار تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد إعلان أسعار تذاكر المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وأرسنال في إياب ربع نهائي المسابقة، حيث يصطدم عملاقا إسبانيا ريال مدريد، وبرشلونة، مع أرسنال وبروسيا دورتموند في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الشهر المقبل.
ويحل ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على أرسنال في ملعب «الإمارات» يوم 8 أبريل المقبل، على أن تكون مباراة الإياب في «سانتياغو برنابيو» 16 من الشهر ذاته.
ويستضيف برشلونة، بروسيا دورتموند في ملعب «مونتجويك»، في 9 أبريل المقبل، على أن تكون مباراة الإياب في ملعب «سيجنال إيدونا بارك» 19 من الشهر ذاته.
وأعُلنت أسعار تذاكر مباراتي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين برشلونة ودورتموند، وريال مدريد وأرسنال، واللتين سيلعبان في إسبانيا، بحسب صحيفة «ماركا».
وستكون مشاهدة القمة الأوروبية بين «الملكي» و«الجانرز» مباشرةً من المدرجات مكلفاً للغاية للمشجعين، حيث سيحطم ريال مدريد رقمه القياسي التاريخي مع مباراة إياب ربع النهائي ضد أرسنال، محدداً الأسعار، ابتداءً من 125 يورو لمنطقة الجلوس في الطابق الرابع إلى 450 يورو لمنطقة الجلوس في الصف الجانبي.
وتتجاوز هذه الأرقام 115 و325 يورو، التي كلفت نفس المقاعد في مباراتي مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد، و445 يورو للمقعد الأغلى العام الماضي في مباراتي مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ، ويتمتع حاملو التذاكر الموسمية وأعضاء النادي، بخصم نسبته 30%، بخلاف الجماهير العادية التي تدفع ثمن التذكرة كاملاً.
وستكون أرخص المقاعد لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأرسنال مخصصة لنحو 4000 مشجع لفريق «الجانرز»، الذين سيحضرون إلى سانتياغو برنابيو، حيث تبلغ تكلفة التذكرة 60 يورو في المدرج الرابع، بينما يشترط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحديد هذه الأسعار للجماهير الزائرة.
وفي ملعب مونتجويك، سيكون أرخص مقعد لمباراة برشلونة وبروسيا دورتموند في التاسع من أبريل هي 159 يورو، في حين يبلغ سعر تذكرة المشجعين الألمان في قسم الضيوف 60 يورو، فيما سيكون أغلى سعر تذكرة نحو 359 يورو.

ريال مدريد
أرسنال
دوري أبطال أوروبا
بروسيا دورتموند
برشلونة
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