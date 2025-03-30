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الرياضة

مرموش يقود سيتي إلى نصف نهائي كأس إنجلترا

مرموش يقود سيتي إلى نصف نهائي كأس إنجلترا
30 مارس 2025 21:51

لندن (د ب أ)

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قاد النجم الدولي المصري عمر مرموش فريقه مانشستر سيتي للتأهل للدور قبل النهائي في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
وقلب مانشستر سيتي تأخره 0-1 أمام مضيفه بورنموث، إلى انتصار ثمين ومستحق 2-1، في دور الثمانية للمسابقة العريقة.
وبادر البرازيلي إيفانيلسون بالتسجيل لبورنموث في الدقيقة 21، لكن النجم النرويجي إيرلينج هالاند منح التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 49، معوضاً ركلة الجزاء، التي أهدرها في الدقيقة 14، ومنح «البديل» عمر مرموش بطاقة الصعود للمربع الذهبي في البطولة لمانشستر سيتي، عقب تسجيله الهدف الثاني للفريق السماوي في الدقيقة 63، بعد دقيقتين فقط من نزوله لأرض ملعب «فيتاليتي»، الذي استضاف اللقاء، ومشاركته بدلاً من هالاند المصاب.
وبات هذا هو الهدف الخامس، الذي يحرزه مرموش في مختلف المسابقات مع مانشستر سيتي، الذي انضم لصفوف في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادماً من آينتراخت فرانكفورت الألماني.
بتلك النتيجة، ثأر مانشستر سيتي من خسارته بالنتيجة ذاتها أمام بورنموث، على الملعب ذاته في لقائهما الأخير ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي جرى في نوفمبر الماضي.
وضرب مانشستر سيتي، الساعي لاستعادة اللقب الذي فقده الموسم الماضي لمصلحة جاره اللدود مانشستر يونايتد، موعداً في الدور قبل النهائي مع نوتنجهام فورست، حيث يلتقي الفائز منهما في المباراة النهائية للبطولة، مع الفائز من مواجهة المربع الذهبي الأخرى بين كريستال بالاس وأستون فيلا.

مانشستر سيتي
عمر مرموش
كأس الاتحاد الإنجليزي
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