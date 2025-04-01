سيتي يكشف تفاصيل إصابة هالاند

لندن (د ب أ)

تلقى مانشستر سيتي ضربة موجعة بتأكد غياب مهاجمه ونجمه النرويجي إيرلنج هالاند لفترة عن الملاعب، وتعرض هالاند لإصابة في الكاحل في المباراة التي فاز بها فريقه على بورنموث 1/2، الأحد، في دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. وسجل هالاند هدفه الـ30 هذا الموسم في تلك المباراة، لكنه تعرض لتدخل قوي من لويس كوك، لاعب وسط فريق بورنموث تسبب في إصابته.

وقال مانشستر سيتي إنه تم إجراء فحوصات على كاحل اللاعب، ومن ثم سيتم عمل اختبار طبي له لتحديد خطورة الإصابة.

وجاء في بيان النادي الإنجليزي: «إيرلينج خضع لفحوصات مبدئية في مانشستر وسيتم عرضه على متخصص لتأكيد مدى خطورة إصابته. وأضاف: «لا تزال عملية التشخيص جارية، التوقعات تشير إلى أن إيرلنج سيكون جاهزا للعب في المرحلة الأخيرة من الموسم إلى جانب كأس العالم للأندية هذا الصيف».