الثلاثاء 1 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سرقة مقتنيات ذهبية من غرفة ملابس في الدوري الإسباني!

سرقة مقتنيات ذهبية من غرفة ملابس في الدوري الإسباني!
1 ابريل 2025 22:11

معتز الشامي (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة
فليك: برشلونة «صفر»!
أنشيلوتي: مبابي على خطى رونالدو في ريال مدريد


تلقى ريال مايوركا ضربة موجعة، قبل التوجه إلى ملعب ميستايا لمواجهة فالنسيا، في الدوري الإسباني، وهي المباراة التي خسرها الفريق بهدف، وذكرت صحيفة «لا زونا 10» مع تأكيد «ماركا»، حدوث عملية سطو داخل غرفة ملابس الفريق، حيث سُرق عدد من السلاسل الذهبية.
وتعود إحدى السلاسل إلى الحارس دومينيك جريفز، الذي تأثر بشدة بهذا الحدث، بدأت الشرطة الوطنية تحقيقاً لمعرفة من دخل غرفة تبديل الملابس لسرقة لاعبي الفريق، وتسببت الأزمة في اضطرابات عميقة داخل الفريق.
وبالإضافة إلى الحارس هناك على الأقل لاعبان آخران تم سرقتهما، وهما، بابلو مافيو وخوسيه كوبيتي. ووصلت التحقيقات إلى مرحلة متقدمة للغاية، وهو ما استطاعت الصحيفة تأكيده.
وتم بالفعل تقديم التقارير الأولية للشرطة، ويأمل النادي أن يكون لديه أخبار في الأيام المقبلة بشأن سرقة للمجوهرات ذات الأهمية العاطفية العالية، والتي تتعدى قيمتها الاقتصادية، ويركز الفريق على ما تبقى من الدوري الإسباني ويحاول وضع الحادثة خلفه من أجل مواصلة القتال لحجز مكان في المقاعد المؤهلة إلى البطولات الأوروبية.
ويحتل ريال مايوركا المركز الثامن في الدوري الإسباني بـ40 نقطة، من 29 مباراة، خلف رايو فاييكانو في المركز السابع (40 نقطة)، وريال بيتيس وفياريال في المركزين السادس والخامس على التوالي بـ47 نقطة.

 

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مايوركا
فالنسيا
آخر الأخبار
«البريميرليج» يستخدم تقنية «التسلل شبه الآلي»
الرياضة
«البريميرليج» يستخدم تقنية «التسلل شبه الآلي»
اليوم 22:50
إدارة ترامب توقف عشرات المنح البحثية في جامعة برينستون
الأخبار العالمية
إدارة ترامب توقف عشرات المنح البحثية في جامعة برينستون
اليوم 22:36
حاكم أم القيوين يتقبل تعازي حامد بن زايد في وفاة الشيخة حصة بنت حميد الشامسي
علوم الدار
حاكم أم القيوين يتقبل تعازي حامد بن زايد في وفاة الشيخة حصة بنت حميد الشامسي
اليوم 22:33
سرقة مقتنيات ذهبية من غرفة ملابس في الدوري الإسباني!
الرياضة
سرقة مقتنيات ذهبية من غرفة ملابس في الدوري الإسباني!
اليوم 22:11
متى يحسم ليفربول لقب الدوري الإنجليزي؟
الرياضة
متى يحسم ليفربول لقب الدوري الإنجليزي؟
اليوم 22:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©