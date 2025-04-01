سرقة مقتنيات ذهبية من غرفة ملابس في الدوري الإسباني!

معتز الشامي (أبوظبي)



تلقى ريال مايوركا ضربة موجعة، قبل التوجه إلى ملعب ميستايا لمواجهة فالنسيا، في الدوري الإسباني، وهي المباراة التي خسرها الفريق بهدف، وذكرت صحيفة «لا زونا 10» مع تأكيد «ماركا»، حدوث عملية سطو داخل غرفة ملابس الفريق، حيث سُرق عدد من السلاسل الذهبية.

وتعود إحدى السلاسل إلى الحارس دومينيك جريفز، الذي تأثر بشدة بهذا الحدث، بدأت الشرطة الوطنية تحقيقاً لمعرفة من دخل غرفة تبديل الملابس لسرقة لاعبي الفريق، وتسببت الأزمة في اضطرابات عميقة داخل الفريق.

وبالإضافة إلى الحارس هناك على الأقل لاعبان آخران تم سرقتهما، وهما، بابلو مافيو وخوسيه كوبيتي. ووصلت التحقيقات إلى مرحلة متقدمة للغاية، وهو ما استطاعت الصحيفة تأكيده.

وتم بالفعل تقديم التقارير الأولية للشرطة، ويأمل النادي أن يكون لديه أخبار في الأيام المقبلة بشأن سرقة للمجوهرات ذات الأهمية العاطفية العالية، والتي تتعدى قيمتها الاقتصادية، ويركز الفريق على ما تبقى من الدوري الإسباني ويحاول وضع الحادثة خلفه من أجل مواصلة القتال لحجز مكان في المقاعد المؤهلة إلى البطولات الأوروبية.

ويحتل ريال مايوركا المركز الثامن في الدوري الإسباني بـ40 نقطة، من 29 مباراة، خلف رايو فاييكانو في المركز السابع (40 نقطة)، وريال بيتيس وفياريال في المركزين السادس والخامس على التوالي بـ47 نقطة.