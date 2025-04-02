بولونيا على أعتاب نهائي كأس إيطاليا



روما (أ ف ب)



وضع بولونيا قدماً في المباراة النهائية لمسابقة كأس إيطاليا في كرة القدم، عندما تغلّب على مضيفه إمبولي 3-0، على ملعب «كارلو كاستيلاني» في إمبولي في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إيطاليا في كرة القدم.

وسجل ريكاردو أورسوليني (23) والهولندي ثيس دالينغا (29 و51) الأهداف، وتقام مباراة الإياب في 23 أبريل الحالي في بولونيا.

وحسم بولونيا الساعي لبلوغ النهائي الثالث في تاريخه بعد عامي 1970 و1974، عندما توج بلقبيه الوحيدين حتى الآن، نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثنائية، قبل أن يعزّزها بثالث مطلع الشوط الثاني، وبات مرشحاً بقوة لخوض المباراة النهائية في 14 مايو على الملعب الأولمبي في روما.

وتقام مباراة ذهاب نصف النهائي الثانية الأربعاء بين ميلان وجاره الإنتر.

ويواصل بولونيا ما فعله في الموسم الماضي تحت قيادة مدربه تياجو موتا، الذي أقيل من منصبه مدرباً ليوفنتوس نهاية الأسبوع قبل الماضي، نجح خلفه فينتشينتسو إيتاليانو في مهمته ووضع بولونيا بين الأربعة الأوائل في الدوري.

ويحتل بولونيا، مفاجأة الموسم الماضي بقيادة موتا عندما حلّ خامساً وعاد إلى المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 60 عاماً، المركز الرابع بفارق نقطتين خلف أتالانتا الثالث، بعدما حقق خمسة انتصارات في مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري على ميلان وكالياري وفيرونا (بنتيجة واحدة 2-1)، ولاتسيو (5-0)، وفينيتسيا (1-0).

في المقابل، باتت مهمة إمبولي في تحقيق إنجاز تاريخي لبلوغ النهائي للمرة الأولى في تاريخه، صعبة وهو الذي جرّد يوفنتوس من اللقب بالفوز عليه في ربع النهائي بركلات الترجيح، بعدما أطاح بفيورنتينا من ثمن النهائي بركلات الترجيح أيضاً.

ومنح اورسوليني التقدم لبولونيا بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة، إثر تمريرة عرضية للمهاجم الدولي الدنماركي ينز أودجارد (23).

وأضاف دالينجا الهدف الثاني مستغلاً تمريرة من داخل المنطقة، فهيأها لنفسه بيمناه وسددها بذكاء بخارج القدم ذاتها على يسار الحارس (29).

وعزّز دالينجا تقدم الضيوف بهدفه الشخصي الثاني عندما تلقى كرة من المهاجم السويسري دان ندوي داخل المنطقة فسددها داخل المرمى (51).

