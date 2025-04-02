سان جيرمان يقترب من «القياسية 16»



باريس (رويترز)



تعافى باريس سان جيرمان من تأخره بهدفين ليفوز 4-2 على دونكيرك من الدرجة الثانية، ويضمن مكانه في نهائي كأس فرنسا، إذ يسعى إلى الفوز بلقبه 16 في المسابقة، وهو رقم قياسي.

وينتظر سان جيرمان حامل اللقب الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى، التي تجمع بين استاد رين المنافس في دور الدرجة الأولى، وكان المنتمي للدرجة الرابعة الأربعاء.

وقال لويس إنريكي مدرب سان جيرمان: «لقد كانت بداية المباراة غريبة بعض الشيء، وصل المنافس إلى منطقة جزائنا مرتين وسجل هدفين. شددنا بين الشوطين على ضرورة الحفاظ على هدوئنا وإعادة ترتيب الأوراق والاستمرار على نفس المنوال».

تقدم دونكيرك، الذي تأهل إلى نصف نهائي كأس فرنسا للمرة الأولى على الإطلاق، بهدف بعد سبع دقائق، عندما وضع فينسن ساسو الكرة في الشباك بعد ركلة ثابتة، وبعد ذلك أطلق مهند يحيى آل سعد تسديدة منخفضة في الشباك، معززاً تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 27.

وقلّص عثمان ديمبلي هدّاف باريس سان جيرمان الفارق قبل نهاية الشوط الأول بتسديدة قوية بعد تمريرة من أشرف حكيمي، بينما عادل ماركينيوس النتيجة بعد ثلاث دقائق من استئناف الشوط الثاني بضربة رأس، بعد تمريرة عرضية من ديمبلي عند القائم البعيد.

وقال المدافع ماركينيوس: «ستساعدنا هذه المباراة على التحسن في نهاية الموسم. جعلتنا نستجمع شجاعتنا، إنها أفضل نهاية للموسم، القادم جيد، نحن هنا الآن، وعلينا الاستمرار على نفس المنوال».

ووضع ديزيريه دوي الفريق الزائر في المقدمة في الدقيقة 62، عندما اصطدمت تسديدته بمدافع دونكيرك قبل أن تجد طريقها إلى الشباك،

وأكمل ديمبلي انتصار باريس سان جيرمان في الوقت بدل الضائع بتسجيله هدفه 32 في كل المسابقات هذا الموسم.

وقال ديمبلي في إشارة للفوز على سانت إيتيين في الدوري يوم السبت: «دائماً ما أكون في وضع جيد لتسجيل الأهداف، لكن الفوز نتاج جهد جماعي، كما حدث في الشوط الأول أمام سانت إيتيين. كان علينا التصرف سريعاً جداً ونتعامل مع ما تبقى من الموسم مباراة تلو الأخرى، إنها الفترة الأخيرة من الموسم، سنحافظ على تركيزنا».

وبات سان جيرمان على أعتاب الفوز بالدوري للمرة الرابعة توالياً، ويكفيه التعادل فقط أمام أنجيه يوم السبت المقبل، ويستضيف سان جيرمان منافسه أستون فيلا في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.