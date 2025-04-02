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الرياضة

اتحاد الفروسية يختتم مشاركته في مؤتمر الاتحاد الدولي

اتحاد الفروسية يختتم مشاركته في مؤتمر الاتحاد الدولي
2 ابريل 2025 12:42

لوزان (وام)

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اختتم اتحاد الفروسية والسباق، مشاركته في المؤتمر الرياضي للاتحاد الدولي للفروسية في مدينة لوزان السويسرية، على مدار يومي الاثنين والثلاثاء.
واستعرض المؤتمر الرياضي الذي يقام في أبريل من كل عام في سويسرا، العديد من محاور الأجندة من بينها خطة العمل الاستراتيجية لرعاية الخيول التابعة للاتحاد الدولي للفروسية، ونظام التأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وذلك قبل انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، المقررة في نوفمبر سنوياً حسب الدولة المرشحة للاستضافة.
وتشهد اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للفروسية التصويت على القوانين، وروزنامة المرحلة المقبلة من العام الجديد، والفعاليات المقررة في عدد من الدول الأعضاء.
وضم وفد اتحاد الفروسية والسباق، سلطان اليحيائي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة قفز الحواجز، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، ومحمد إبراهيم الناخي، مدير لجنة قفز الحواجز، ومنسق المجموعة الإقليمية السابعة، وحسام زميت، رئيس قسم قفز الحواجز والترويض.
وقال اليحيائي إن المؤتمر استعرض بنود الأجندة الخاصة بقوانين رياضة الفروسية، وفعاليات المرحلة المقبلة، والعديد من الجوانب الأخرى الخاصة بجهود الاتحاد الدولي في تطوير القوانين، والتعاون مع الاتحادات الوطنية في الدول الأعضاء.

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