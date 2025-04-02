الزمالك يقترب من نصف نهائي «الكونفدرالية»



كيب تاون (د ب أ)



عاد الزمالك المصري بتعادل سلبي من معقل مضيفه ستيلينبوش الجنوب أفريقي في ذهاب دور الثمانية لكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

ورغم التعادل السلبي، كان الزمالك، حامل اللقب، هو الأقرب لهز الشباك، وهدد مرمى منافسه بثلاث محاولات لمصطفى شلبي وأحمد مصطفى زيزو، بينما تصدى القائم لضربة رأس من ناصر منسي في الدقائق الأخيرة.

ويلتقي الفريقان إياباً يوم 9 أبريل الجاري في مباراة الإياب على استاد القاهرة.

وتأهل الزمالك لهذا الدور بعدما تصدر المجموعة الرابعة على حساب منافسه المحلي المصري البورسعيدي الذي صعد معه لدور الثمانية.

أما ستيلينبوش فقد تأهل لدور الثمانية بعدما حل وصيفاً للمجموعة الثانية خلف نهضة بركان المغربي وصيف نسخة العام الماضي 2024.