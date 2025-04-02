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الرياضة

بحضور فاطمة بنت هزاع.. المرزوقي يشارك في منافستين بنهائيات «مونديال قفز الحواجز»

بحضور فاطمة بنت هزاع.. المرزوقي يشارك في منافستين بنهائيات «مونديال قفز الحواجز»
2 ابريل 2025 21:44

 
بازل (وام)

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تنطلق يوم الخميس منافسات النسخة الـ 45 من نهائيات كأس العالم لقفز الحواجز 2025، وتستمر إلى 6 أبريل الجاري في مدينة بازل السويسرية، بحضور الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.
ويستعد الفارس عمر المرزوقي للمشاركة في منافسات الخمس نجوم في كأس العالم على صهوة الجواد الأولمبي «إنجوي دي لا مور» المملوك لإسطبلات الشراع، إلى جانب المشاركة بمنافسات فئة الثلاث نجوم.
وتقام بطولتان الخميس والجمعة في اليومين الأول والثاني من البطولة، ويتم تحويل إجمالي النتائج في المنافستين إلى نقاط لإعلان تأهل أفضل 30 فارساً إلى اليوم الختامي الأحد المقبل، ويتضمن إقامة جولتين لحسم البطل الفائز بكأس العالم 2025.
وأكمل الفارس عمر المرزوقي استعداداته لكأس العالم، بعد مرحلة من المنافسات في نحو 16 بطولة دولية في الإمارات، بالإضافة إلى معسكر الإعداد في فرنسا، والمشاركة في بطولة «سوت هيرمس» الدولية فئة الخمس نجوم، والتي شهدت إظهار مستويات فنية متطورة، وتحقيق مراكز متقدمة ضمن المنافسات، بمشاركة نخبة الفرسان على مستوى العالم.
وجاء تأهل المرزوقي إلى نهائيات كأس العالم، ضمن 5 فرسان من دول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، بختام الجولات التأهيلية في منافسة «جائزة لونجين» الكبرى لبطولة كأس صاحب السمو حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز فئة الخمس نجوم، فبراير الماضي.

الإمارات
فاطمة بنت هزاع
عمر المرزوقي
قفز الحواجز
سويسرا
بازل
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