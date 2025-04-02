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الرياضة

اتحاد الكرة ينعى عبدالله بارون طبيب منتخب الناشئين

اتحاد الكرة ينعى عبدالله بارون طبيب منتخب الناشئين
2 ابريل 2025 22:12

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

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نعى اتحاد كرة القدم الدكتور عبدالله بارون، طبيب منتخب الناشئين، الذي وافته المنية مساء أمس في السعودية، خلال مرافقته للمنتخب في نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً بمدينة الطائف.
ويعد الفقيد من الكفاءات الطبية البارزة، من خلال مركزه الخاص «الفجيرة للعظام والعلاج الطبيعي»، وقدم خدماته للمنتخبات الوطنية على مدار سنوات، إلى جانب عضويته في لجنة الطب الرياضي باتحاد الكرة واللجنة الأولمبية الوطنية.
وفي مارس 2023، حصل على الجائزة الفضية للتميز الطبي خلال مؤتمر الاتحاد الآسيوي للطب الرياضي، الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة، تقديراً لعطائه وإنجازاته في المجال الطبي الرياضي.

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