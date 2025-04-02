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الرياضة

لاعب يحضر مباراة في بلغاريا بعد أسبوعين من إعلان وفاته!

لاعب يحضر مباراة في بلغاريا بعد أسبوعين من إعلان وفاته!
2 ابريل 2025 22:48

صوفيا (رويترز)

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دعا نادي أردا كاردجالي المنافس في دوري الدرجة الأولى البلغاري لكرة القدم لاعبه السابق بيتكو جانشيف، واحتفل به في مباراة للفريق اليوم الأربعاء، بعد أسبوعين من الوقوف دقيقة صمت حداداً على لاعبه السابق ظناً من النادي أنه فارق الحياة.
وفي مباراة أردا أمام ليفسكي صوفيا في مارس الماضي، اصطف الفريقان قرب دائرة منتصف الملعب للوقوف دقيقة حداداً على جانشيف.
لكن النادي نشر رسالة في اليوم نفسه قال فيها إنه تلقى «معلومات خاطئة بوفاته» وإن اللاعب السابق البالغ من العمر 78 عاماً لا يزال على قيد الحياة.
وأعلن النادي أن «أسطورة» الفريق كان ضيفاً مميزاً في مباراته أمام ضيفه تشيرنو مور، والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض 4-صفر، وتلقى جانتشيف قميصاً يحمل اسمه ورقم تسعة.
وقال النادي في بيان «قبل المباراة، التقى بيتكو جانشيف بالمدير الرياضي إيفايلو بيتكوف، الذي أهداه قميصا تذكارياً، وشاهد المباراة برفقة مجموعة أخرى من قدامى لاعبي أردا، نعتذر مرة أخرى لبيتكو جانشيف عن الخطأ الذي ارتكبناه قبل أسبوعين».
وقال جانشيف إنه تلقى عدة مكالمات هاتفية عندما وقف الفريق دقيقة الصمت بينما كانت زوجته تبكي عندما عاد إلى المنزل متأخرا لمشاهدة المباراة.
وقال لصحيفة (بليتز) البلغارية «دفنك حياً هو أمر يسبب توتراً كبيراً، بصراحة، لم يكن الوضع مريحاً».

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