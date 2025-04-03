مورينيو يعتدي على «أنف» مدرب منافس!



مراد المصري (أبوظبي)



قام البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فنربخشة، بالاعتداء على أوكان بوروك مدرب جالطة سراي، بعد نهاية لقاء وسط أجواء مشحونة، في ربع نهائي كأس تركيا، انتهى بفوز جالطة سراي 2-1، وسط مشادات بين لاعبي الفريقين.

وتوجه مورينيو، وقام بمسك أنف بوروك الذي سقط أرضاً، وسط تدخل أعضاء الفريقين لفض الاشتباك، علماً أن المدرب البرتغالي أثار الكثير من الجدل منذ وصوله إلى قيادة فنربخشة هذا الموسم، بتصريحات اتهم فيها القائمين على كرة القدم التركية بالتحيز لمصلحة جالطة سراي منافسهم في إسطنبول.

وأعادت الحادثة ذكريات اعتداء مورينيو عندما كان مدرباً لريال مدريد على الراحل تيتو فيلانوفا الذي كان مساعداً لمدرب برشلونة، وقام بإصابة عينه، قبل أن يعتذر عن ذلك لاحقاً.