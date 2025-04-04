«المخالفة 16» تُوقف بروكس



نيويورك (أ ف ب)



أوقفت رابطة الدوري الأميركي لكرة السلة «أن بي ايه»، ديلون بروكس لاعب هيوستن روكتس مباراة واحدة من دون أجر، بعد تلقيه المخالفة الفنية رقم 16 هذا الموسم.

وتنص قوانين الدوري على أن أي لاعب أو مدرب يُعاقب بالإيقاف لمباراة واحدة بمجرد حصوله على المخالفة الفنية السادسة عشرة خلال الموسم المنتظم، ويُعاقب بمباراة إضافية عن كل مخالفتين فنيتين إضافيتين بعد ذلك.

وتلقى بروكس آخر مخالفة فنية له قبل سبع دقائق من نهاية الربع الأول خلال فوز فريقه الكبير على ضيفه يوتا جاز 143-105، وذلك بعد أن ركل كولين سيكستون في منطقة حساسة.

وينفذ بروكس عقوبة الإيقاف الجمعة، عندما يستضيف هيوستن فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر، متصدر المنطقة الغربية وصاحب أفضل سجل في الدوري (64 انتصاراً مقابل 12 خسارة).

اللاعب الكندي البالغ 29 عاماً، والذي قضى ستة مواسم مع ممفيس جريزليز قبل انضمامه إلى روكتس الموسم الماضي، يُسجّل في المتوسط هذا الموسم 14.0 نقطة، 3.7 متابعات و1.7 تمريرة حاسمة في المباراة.

ويحتل هيوستن المركز الثاني في المنطقة الغربية برصيد 50 فوزاً و27 خسارة، وقد ضمن التأهل إلى الأدوار الإقصائية «بلاي أوف» للمرة الأولى منذ 2020.