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الرياضة

الشارقة «كامل العدد» للقاء التعاون في «الآسيوية»

الشارقة «كامل العدد» للقاء التعاون في «الآسيوية»
4 ابريل 2025 12:30

 
علي معالي (أبوظبي)

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عاد الشارقة إلى التدريبات، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة، عقب مباراة الجزيرة، التي حسمها «الملك» لمصلحته 3-1، ليحجز إحدى بطاقتي نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وبدأ الجهاز الفني تجهيز الأوراق لقمة أخرى، حيث يلتقي مع التعاون السعودي يوم الثلاثاء المقبل في بريدة، ضمن ذهاب نصف نهائي «دوري أبطال آسيا 2»، وتغادر بعثة الفريق إلى السعودية يوم الأحد.
وأصبحت صفوف الشارقة مكتملة، بعد الاطمئنان على الحالة الصحية لماجد راشد الذي تعرض لإصابة في مباراة الجزيرة، وأكد الفحص الطبي سلامة اللاعب تماماً، ووجوده ضمن قائمة الفريق في مباراة التعاون، ويعيش «الملك» حالة معنوية وفنية وبدنية جيدة في ظل البقاء منافساً على قمة «دوري أدنوك للمحترفين»، مطارداً شباب الأهلي «المتصدر»، إضافة إلى تأهله إلى نهائي الكأس، ويسعى في المرحلة المقبلة للاقتراب خطوة من نهائي «دوري أبطال آسيا 2»، من خلال العودة بنتيجة إيجابية في ملعب التعاون، قبل لقاء الإياب 15 أبريل في «الإمارة الباسمة».
وقام الجهاز الفني بقيادة الروماني كوزمين أولاريو بمراقبة ومتابعة التعاون، سواء على مستوى الدوري السعودي، أو من خلال مبارياته الآسيوية، ولدى المدرب فكرة كاملة عن المنافس السعودي، والذي سبق للشارقة أن لعب أمامه في «دوري أبطال آسيا»، والفوز عليه بـ «سداسية» نظيفة في سبتمبر 2020 ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة، وجرت المباراة على استاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.

كأس رئيس الدولة
دوري أبطال آسيا
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