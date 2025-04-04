الجمعة 4 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب توتنهام يتهم «الفار» بتدمير المباريات!

مدرب توتنهام يتهم «الفار» بتدمير المباريات!
4 ابريل 2025 12:34

 
لندن (أ ب)

أخبار ذات صلة
«ديربي مانشستر» بين «السيتي» و«اليونايتد» يخطف الأنظار في «البريميرليج»
تشيلسي يرسخ «العقدة» لتوتنهام وبوستيكوجلو


أعرب أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لتوتنهام، عن إحباطه من تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار)، مشيراً إلى أن مراجعات الفيديو «أفسدت المباريات».
وتأتي تصريحات بوستيكوجلو، بعد إلغاء «الفار» هدف التعادل، الذي أحرزه فريقه في لقائه مع مضيفه تشيلسي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي انتهى بخسارة فريق المدرب الأسترالي صفر -1.
وتم إلغاء الهدف الذي أحرزه بابي سار في الدقيقة 69 بسبب خطأ ارتكبه أثناء بناء الهجمة، واستغرق حكم الفيديو المساعد جاريد جيليت، ثم حكم الملعب كريج باوسون، وقتاً طويلاً لاتخاذ قرار نهائي بشأن اللعبة.
وتسبب هذا التوقف الطويل في احتساب 12 دقيقة وقتاً محتسباً بدلاً من الضائع للشوط الثاني للمباراة، التي استضافها ملعب «ستامفورد بريدج».
وتحدث بوستيكوجلو عن تقنية فار عقب المباراة، حيث قال «انظروا، إنه يفسد اللعبة، لم تعد المباريات كما كانت في السابق».
وأضاف: «لا أحد يعرف ما ينتظره، أنتم تقفون مكتوفي الأيدي لمدة طويلة، هذا يفسد المباراة، لكن لا أحد يبالي بذلك، أعتقد أن الجميع يحبون الدراما والجدل، أنا متأكد من أن نقاشاً سيستمر طويلاً حول هذا الأمر، أعتقد أن هذا ما يريده الجميع، إنه يفسد متعة المباريات».
وبدا بوستيكوجلو أكثر استياءً من طول المدة التي استغرقها اتخاذ القرار، وليس من القرار نفسه، وأشار مدرب توتنهام «إذا رأى الحكم ذلك واحتاج إلى رؤيته لمدة ست دقائق، فأخبروني ما هو واضح وجلي بشأنه».
وتزايدت الفجوة بين بوستيكوجلو وجماهير توتنهام، حيث يقبع الفريق في المركز الرابع عشر بالترتيب، ويفقد هويته الكروية، وكانت هذه هي الخسارة الـ16 لتوتنهام من إجمالي 30 مباراة لعبها الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وهو ما دفع مشجعو الفريق للهتاف ضد بوستيكوجلو، حيث قالوا «أنت لا تعرف ماذا تفعل» عندما أشرك سار بدلاً من لوكاس بيرجفال، ثم ظهر بوستيكوجلو وهو يواجه الجماهير ويضع يده على أذنه بعد أن سجل سار الهدف الذي ألغي لاحقاً.
وبرر بوستيكوجلو هذا الموقف، حيث قال «أردت أن يكونوا سعداء، لقد سجلنا للتو هدفاً رائعاً، كنت أريد أن يهتفوا لأنهم لم يكن لديهم ما يفرحهم».
وتابع «تعرض اللاعبون البدلاء في فريقي لصيحات استهجان، وهذه ليست المرة الأولى التي يسمح لهم بالقيام بذلك، لكنني أردت منهم أن يهتفوا لأنه كان هدفاً رائعاً».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
توتنهام
تشيلسي
آنجي بوستيكوجلو
آخر الأخبار
ثوران بركان في أيسلندا
الأخبار العالمية
ثوران بركان في أيسلندا
اليوم 15:48
الصين تفرض رسوماً جمركية على جميع السلع الأميركية
الأخبار العالمية
الصين تفرض رسوماً جمركية على جميع السلع الأميركية
اليوم 15:18
الذكاء الاصطناعي.. سلاح ذو حدين أمام تحديات الصحة النفسية
التعليم والمعرفة
الذكاء الاصطناعي.. سلاح ذو حدين أمام تحديات الصحة النفسية
اليوم 14:52
دراسة جديدة.. موظف واحد مدعوم بالذكاء الاصطناعي يضاهي أداء فريق كامل
التعليم والمعرفة
دراسة جديدة.. موظف واحد مدعوم بالذكاء الاصطناعي يضاهي أداء فريق كامل
اليوم 14:51
تخيّل ولعب ونجح.. هكذا هزم "دريمر" تحديات "ماينكرافت"!
التعليم والمعرفة
تخيّل ولعب ونجح.. هكذا هزم "دريمر" تحديات "ماينكرافت"!
اليوم 14:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©