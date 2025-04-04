برعاية نهيان بن زايد.. 2100 مشارك في «أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد»



أبوظبي (الاتحاد)



انطلقت صباح اليوم الجمعة منافسات بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، التي تُقام برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وتستمر على مدار ثلاثة أيام إلى 6 أبريل الجاري.

وينظم البطولة هيئة أبوظبي للتراث، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، حيث تُعد الجولة الثانية من بطولات إمارة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، وتشهد مشاركة واسعة من أكثر من 2100 صيّاد، موزعين على 410 قوارب صيد، وتضم البطولة 385 قارباً لفئة الرجال، و30 قارباً لفئة السيدات، وانطلقت جميعها في الساعة العاشرة، صباح أمس، بواقع 298 قارباً من أبوظبي، و52 من المرفأ، و60 من جزيرة دلما، إلى عرض الخليج العربي، حيث أماكن الصيد.

شهد انطلاق البطولة سهيل العريفي، مدير تنفيذي قطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، وعبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، والدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في «أدنوك»، وعبد الخالق العامري، الرئيس التنفيذي لشركة مير، وسلطان راشد آل علي، خبير إدارة مصائد الأسماك في هيئة البيئة أبوظبي، ومحمد الكندي المرر، ممثل أبوظبي البحرية.

وتتميز البطولة بتنوع كبير في الجنسيات المشاركة، حيث يشارك صيادون من 17 جنسية، هي مصر، جزر القمر، المغرب، قطر، الهند، أميركا، عُمان، البرازيل، مقدونيا، إثيوبيا، سوريا، السعودية، إيرلندا، الفلبين، اليمن، أوزبكستان، وفلسطين، عبر 27 قارباً من أصل 410 قوارب، ما يعكس قيم التسامح والتعايش التي تجسدها الإمارات، حيث تجمع البطولة صيادين من مختلف الثقافات والخلفيات في أجواء من التعاون والاحترام المتبادل، مما يعزز الروح الرياضية والإنسانية للحدث.



من جانبه، أكد زايد ساري المزروعي، رئيس قسم الفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، عضو اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، أن الأمور التنظيمية سارت بشكل جيد، حيث تم التنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان انطلاقة ناجحة للبطولة.

وأضاف: «اتخذنا جميع التدابير اللازمة لضمان راحة المشاركين، مع توفير بيئة تنافسية وآمنة لجميع البحّارة، وذلك بفضل تضافر الجهود من قبل جميع الجهات المنظمة، والشركاء والرعاة، نحن متفائلون بنجاح البطولة هذا العام، التي تُعد من أهم الفعاليات الرياضية والتراثية في المنطقة».

وقال: «سعداء بالعدد الكبير من المشاركين في بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، ومنهم من يشاركون للمرة الأولى، وتمنياتنا للجميع بالسلامة والتوفيق».

وقال سعيد خليفة المهيري، مدير إدارة الرياضات النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي، عضو اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد: «نحن في مجلس أبوظبي الرياضي نسعى دائماً لتقديم الدعم الكامل للبطولات التي تجمع بين الرياضة والتراث، حيث يتم تفعيل جميع الموارد لضمان أن تكون البطولة تجربة فريدة للمشاركين، وعملنا على تسهيل جميع الإجراءات اللوجستية والفنية، وتذليل العقبات كافة بالتعاون مع الجهات المعنية، ونتطلع إلى أن تسهم البطولة في تعزيز مكانة أبوظبي بوصفها وجهة رياضية وسياحية وتراثية متميزة».

وقال ناصر الظاهري، مدير إدارة الرياضات البحرية بالإنابة في نادي أبوظبي للرياضات البحرية: «انطلاق بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، يأتي امتداداً للنجاح الكبير الذي حققته البطولة في جولتها الأولى، ويعكس مستوى التفاعل والاهتمام المتزايد بهذه الرياضة البحرية، وما يميز البطولة هذا العام هو التنظيم المشترك بين عدد من الجهات الوطنية، ما أسهم في تقديم نموذج مميز للتكامل والعمل الجماعي، ورفع مستوى الحدث على جميع الصعد».

وأضاف الظاهري: «نحن في نادي أبوظبي للرياضات البحرية نفخر باستمرار هذه البطولات التي تمنح الفرصة للصيادين لإبراز مهاراتهم في أجواء تنافسية منظمة، ونتطلع إلى جولة ثانية ناجحة تثري أجندة الموسم وتلبي طموحات المشاركين والجمهور».

تُعد البطولة فرصة استثنائية للصيادين المحترفين والهواة من فئتي الرجال والسيدات للتنافس على جوائز مالية إجمالية تبلغ مليوناً و168 ألف درهم، موزعة على أول 60 مركزاً، إلى جانب جوائز يومية تهدف إلى تحفيز المشاركين وتعزيز التحدي بينهم، إضافة إلى جوائز الموسم.

وتهدف البطولة إلى الحفاظ على التراث البحري العريق لدولة الإمارات، وتعزيز ممارسة الصيد التقليدي بين الأجيال الجديدة، إضافة إلى دعم السياحة وتعزيز الاقتصاد المحلي، كما تسهم في إبراز مكانة إمارة أبوظبي وجهة رياضية، ثقافية، وبيئية عالمية.

تحظى البطولة برعاية «أدنوك»، «أبوظبي البحرية»، «مير»، «دلما مارين»، «المسعود للسيارات»، شبكة أبوظبي للإعلام، سوزوكي مارين «أوتو سبورت»، ياماها «اليوسف موتورز»، القمزي مارين، والظفرة مارين، وبدعم من قيادة الحرس الوطني، هيئة البيئة - أبوظبي، دائرة البلديات والنقل، شرطة أبوظبي، ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والمركز الوطني للأرصاد.