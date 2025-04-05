رونالدو يفك عقدة النصر ويقتل حلم الهلال!

الرياض (أ ف ب)



قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر لتوجيه ضربة كبيرة لطموحات الهلال بالاحتفاظ باللقب، بعد أن تغلب على مضيفه 3-1، ضمن المرحلة السادسة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.

وبات الاتحاد متصدر الترتيب قادراً على توسيع الفارق مع الهلال الثاني إلى 7 نقاط بحال فوزه على جاره الأهلي في «ديربي جدة» السبت.

وحقق النصر فوزه الأول في آخر سبع مواجهات ضد الهلال في المسابقة «مقابل 3 هزائم و3 تعادلات»، ليرفع رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث، بفارق ثلاث عن الهلال الوصيف، و7 عن الاتحاد المتصدر مع مباراة أقل للأخير.

ويدين العالمي بفوزه إلى علي الحسن (45+4) وثنائية رونالدو (47 و88 من ركلة جزاء)، بعدما كان علي البليهي قلص النتيجة للهلال (62).

وأمام حضور جماهيري بلغ حوالى 25 ألفاً، كاد الهلال يسجل الهدف الأول في بداية اللقاء، بعد عرضية رائعة من البرازيلي رينان لودي إلى مواطنه مالكوم فيليب الذي سدد كرة تصدى لها الحارس البرازيلي بينتو ماثيوس (2)، وتألق دفاع النصر في التصدي لفرصة هدف محقق بعد تصويبة من الصربي سيرغي سافيتش (8).

وسدد السنغالي ساديو ماني كرة قوية لكن المغربي ياسين بونو تمكن من التصدي لها بشكل رائع (18)، وأهدر الكولومبي جون دوران فرصة هدف محقق بعد عرضية رائعة من سلطان الغنام، قابلها الأول بتصويبة قوية مرت بجوار المرمى (26).

وافتتح النصر التسجيل اثر ركلة ركنية نفذها الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الى الحسن المتمركز خارج المنطقة، قبل أن يطلق الأخير كرة مقوسة رائعة في أعلى الزاوية لم يفلح بونو في تحريك ساكن لها (45+4).

ولم ينتظر رونالدو سوى دقيقتين بعد بداية الشوط الثاني، لتعزيز تقدم فريقه، عقب هجمة مرتدة انطلق فيها ماني على الجهة اليسرى، قبل أن يعكسها أفضل لاعب في العالم خمس مرات الذي لم يتوان عن تسديدها داخل الخشبات الثلاث من مسافة قريبة (47)، وأبقى أصحاب الأرض على آمالهم بتفادي الخروج خالي الوفاض، عندما ارتقى البليهي عالياً ليتابع برأسه كرة داخل المرمى، إثر ركنية الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش (62)، وأخفق سالم الدوسري في تسجيل هدف التعادل، بعد تمريرة رائعة من فيليب فسدد الدولي السعودي كرة، تألق بينتو في التصدي لها (65).

ومنع القائم الحسن من تسجيل الهدف الثالث للنصر، بعد تمريرة أكثر من رائعة من بروزوفيتش (71)، وحسم الضيوف النتيجة بعد حصولهم على ركلة جزاء، إثر احتساب لمسة يد على متعب الحربي، بعد العودة إلى تقنية الحكم المساعد «الفار»، انبرى رونالدو اليها بنجاح مسجلاً هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه (88).

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل 1-1، عندما تقدم النصر عبر لاعبه السابق البرازيلي أندرسون تاليسكا، فيما عادل الهلال قبل ربع ساعة من النهاية عبر لاعب وسطه الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، علماً أنهما افتتحا الموسم بالكأس السوبر السعودية التي تُوج الهلال بلقبها بفوز كبير 4-1 على أفضل لاعب في العالم 5 مرات ومتصدر ترتيب هدافي الدوري (20) رونالدو ورفاقه.