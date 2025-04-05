مكلارين يتصدر «التجارب الثالثة» في «جائزة اليابان»



سوزوكا (رويترز)



تصدر لاندو نوريس سائق مكلارين لائحة الأزمنة في التجارب الحرة الثالثة لسباق جائزة اليابان الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات، مسجلاً لفة مذهلة في دقيقة و27.965 ثانية، متفوقاً على الزمن الذي حققه ماكس فيرستابن ليحرز مركز الانطلاق الأول العام الماضي.

كانت اللفة السابعة عشرة لمتصدر البطولة أسرع بفارق 0.026 ثانية عن أفضل زمن حققه زميله في الفريق أوسكار بياستري، بينما حل جورج راسل سائق مرسيدس ثالثاً، متقدماً على شارل لوكلير سائق فيراري وبطل العالم فيرستابن، سائق رد بول.

تسببت حرائق العشب الناجمة عن شرارات من السيارات المارة في التوقف مرتين من أصل أربع مرات بسبب رفع العلم الأحمر في التجارب الحرة الثانية، ورغم الإجراءات الاحترازية، اندلع حريق آخر قبل أقل من سبع دقائق من انطلاق التجارب الثالثة، واستمرت فترة التجارب دون انقطاع حتى اندلع حريق آخر قرب النهاية، مما أدى إلى تقليصها ست دقائق.

كان أداء فيرستابن جيداً بما يكفي، ليتقدم على لويس هاميلتون سائق فيراري وبطل العالم سبع مرات، وجاء أليكس ألبون سائق وليامز وبيير جاسلي سائق ألبين في المركزين السابع والثامن.

وواصل الياباني يوكي تسونودا تألقه في أسبوعه الأول مع رد بول، بعد أن حل مكان ليام لاوسون الأسبوع الماضي، وسجل تاسع أسرع زمن، ليبقى على المسار الصحيح قبل التجارب التأهيلية.

تفوق إسحاق حجار سائق ريسنج بولز مرة أخرى على زميله في الفريق لاوسون، واحتل المركز العاشر، بينما جاء السائق النيوزيلندي في المركز الثاني عشر في لائحة الأزمنة خلف كارلوس ساينز في سيارة وليامز الثانية.

أمضى فريق ألبين الليلة في إعادة تجميع سيارة جاك دوهان، بعد حادثه بسبب السرعة العالية، وجاء السائق الأسترالي في المركز الرابع عشر خلف الصاعد من مرسيدس أندريا كيمي أنتونيلي، لكنه كان متقدماً على فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن.