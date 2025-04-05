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الرياضة

«النقطة 30» تمنح خورفكان «الحصاد الأفضل» في «المحترفين»

«النقطة 30» تمنح خورفكان «الحصاد الأفضل» في «المحترفين»
5 ابريل 2025 16:00

فيصل النقبي (خورفكان)

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يواصل خورفكان التألق اللافت في «دوري أدنوك للمحترفين»، محققاً أرقاماً تاريخية تُعد الأفضل للفريق في «حقبة الاحتراف»، منها النجاح في حصد 5 انتصارات متتالية للمرة الأولى في تاريخ «النسور». 
وارتفع رصيد خورفكان إلى «30 نقطة» بعد «الفوز التاسع» في الدوري، والذي تحقق على حساب دبا الحصن بهدف، ضمن «الجولة 20»، ليُسجل بذلك أعلى معدل من النقاط منذ صعوده إلى «دوري المحترفين»، مما يعكس جهود الجهاز الفني بقيادة المدرب عبدالمجيد النمر، إلى جانب الروح القتالية للاعبين داخل «المستطيل الأخضر».
ويأمل خورفكان في مواصلة النتائج الإيجابية، وتثبيت موقعه في وسط الترتيب، مع إمكانية إنهاء الموسم في مركز متقدم، وهو ما يُعد إنجازاً قياسياً مقارنة بنتائج المواسم الماضية، ويمنح الأداء الحالي جماهير الفريق المزيد من الثقة والتفاؤل بمستقبل أكثر إشراقاً لـ «النسور».

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
دبا الحصن
عبدالمجيد النمر
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