مولر والبايرن ينهيان علاقة «ربع قرن» في الصيف!

ميونيخ (د ب أ)

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، ولاعبه توماس مولر، انتهاء حقبة اللاعب في النادي التي استمرت لـ25 عاماً في الصيف المقبل، لأن عقد اللاعب لن يتم تجديده لما بعد الموسم الجاري.

وانضم مولر (35 عاماً) للبايرن في عام 2000 ولعب 743 مباراة مع الفريق، وفاز بـ33 لقباً، بما في ذلك 12 لقباً للدوري الألماني «بوندسليجا»، وستة ألقاب لكأس ألمانيا، ولقبين لدوري أبطال أوروبا، كما فاز اللاعب الدولي السابق بكأس العالم 2014 مع المنتخب الألماني.

وقال مولر على «إنستجرام»: «النادي اتخذ قراراً واعياً بعدم التفاوض لتجديد عقدي في الموسم المقبل، حتى لو لم يكن هذا يتوافق مع أمنياتي الشخصية، فإنه من المهم أن يتبع النادي قناعاته».

وقال كريستوف فريوند، المدير الرياضي للبايرن: «لن يكون هناك أي لاعب آخر مثله، هذا مؤكد، حيث كان جزءاً من الفريق منذ صغره، كان هذا قراراً صعباً، كما يعلم الجميع».

وقال بايرن إنه سوف يتم إقامة مباراة وداع لمولر، ولم يكشف مولر ما إذا كان سيعتزل أو سيواصل اللعب في مكان آخر.