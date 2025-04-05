السبت 5 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مولر والبايرن ينهيان علاقة «ربع قرن» في الصيف!

مولر والبايرن ينهيان علاقة «ربع قرن» في الصيف!
5 ابريل 2025 13:42

ميونيخ (د ب أ)

أخبار ذات صلة
موسيالا يغيب عن البايرن 8 أسابيع
موسيالا يصدم بايرن ميونيخ في «ليلة الفرح»!

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، ولاعبه توماس مولر، انتهاء حقبة اللاعب في النادي التي استمرت لـ25 عاماً في الصيف المقبل، لأن عقد اللاعب لن يتم تجديده لما بعد الموسم الجاري.
وانضم مولر (35 عاماً) للبايرن في عام 2000 ولعب 743 مباراة مع الفريق، وفاز بـ33 لقباً، بما في ذلك 12 لقباً للدوري الألماني «بوندسليجا»، وستة ألقاب لكأس ألمانيا، ولقبين لدوري أبطال أوروبا، كما فاز اللاعب الدولي السابق بكأس العالم 2014 مع المنتخب الألماني.
وقال مولر على «إنستجرام»: «النادي اتخذ قراراً واعياً بعدم التفاوض لتجديد عقدي في الموسم المقبل، حتى لو لم يكن هذا يتوافق مع أمنياتي الشخصية، فإنه من المهم أن يتبع النادي قناعاته».
وقال كريستوف فريوند، المدير الرياضي للبايرن: «لن يكون هناك أي لاعب آخر مثله، هذا مؤكد، حيث كان جزءاً من الفريق منذ صغره، كان هذا قراراً صعباً، كما يعلم الجميع».
وقال بايرن إنه سوف يتم إقامة مباراة وداع لمولر، ولم يكشف مولر ما إذا كان سيعتزل أو سيواصل اللعب في مكان آخر.

توماس مولر
بايرن ميونيخ
البوندسليجا
آخر الأخبار
«ديربي مانشستر».. «السيتي» يتطلع إلى الثأر من «اليونايتد»
الرياضة
«ديربي مانشستر».. «السيتي» يتطلع إلى الثأر من «اليونايتد»
اليوم 18:28
الرئيس اللبناني جوزيف عون يلتقي مورغان أورتاغوس
الأخبار العالمية
موفدة أميركية تعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في لبنان
اليوم 18:27
«راجينج تورنت» يكسب «صراع الأبطال» في «جودلفين مايل»
الرياضة
«راجينج تورنت» يكسب «صراع الأبطال» في «جودلفين مايل»
اليوم 18:19
إيفرتون يمهد طريق ليفربول إلى لقب «البريميرليج»
الرياضة
إيفرتون يمهد طريق ليفربول إلى لقب «البريميرليج»
اليوم 17:55
ترامب يدلي بأول تعليق بعد بدء تطبيق الرسوم الجمركية
الأخبار العالمية
ترامب يدلي بأول تعليق بعد بدء تطبيق الرسوم الجمركية
اليوم 17:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©