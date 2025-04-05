«كوماندو جروب» تحافظ على صدارة «دبي الدولية» لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو



دبي (الاتحاد)

اختتمت فعاليات اليوم الثاني من بطولة دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، والذي تم تخصيص منافساته لفئتي البراعم والناشئين، وشهدت النزالات مستويات فنية عالية تعكس تطور قاعدة اللعبة، وتوسع انتشارها على مستوى الفئات العمرية، إذ مثلت البطولة فرصة مثالية للبراعم والناشئين لاكتساب الخبرات، والمنافسة في بيئة احترافية مع لاعبين من جنسيات متعددة.

وعلى صعيد الأكاديميات، حافظت أكاديمية «كوماندو جروب» على صدارتها في الترتيب العام، وتلتها أكاديمية «MOD» في المركز الثاني، ونادي الجزيرة في المركز الثالث، في ظل سباق متقارب لحصد النقاط مع تبقي يوم أخير لحسم المراكز النهائية.

وعلى مستوى الدول، تصدرت الإمارات ترتيب منافسات البراعم والناشئين؛ بفضل الأداء المتميز لأبطالها في مختلف الأوزان، وتلتها البرازيل في المركز الثاني، ثم كولومبيا في المركز الثالث.

وتُعد البطولة محطة مهمة ضمن أجندة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، لما توفره من بيئة تنافسية مميزة تسهم في تطوير المواهب الناشئة، وبناء جيل جديد من الأبطال المؤهلين لمواصلة مسيرة التميز على الساحة الدولية.

وأشاد عبدالله سالم الزعابي، رئيس قسم الفعاليات والأنشطة في اتحاد الجوجيتسو بالأداء القوي الذي قدّمه اللاعبون من فئتي البراعم والناشئين على البساط، وبالروح القتالية العالية، وحرصهم على الإبداع والتميز، وثمن الحضور الكبير للعائلات التي تشكل داعماً رئيسياً في مسيرة المواهب، وتعزيز الثقة لدى اللاعبين، وترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية في تطوير الرياضة.

وأضاف: «الاستثمار في دعم الفئات السنية الناشئة والشابة عبر توفير منافسات مخصصة لهم، يعكس حرص الاتحاد الدائم على تمكينهم من خوض تجارب تنافسية قوية في بداية مسيرتهم، لا سيما أن تلك الفئات تمثل النواة الأساسية لبناء جيل جديد من الأبطال، قادر على تمثيل الوطن، ورفع رايته في المحافل العالمية كافة».