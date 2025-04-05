السبت 5 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أبوظبي تستضيف مؤتمر المنظمة العالمية للجواد العربي

أبوظبي تستضيف مؤتمر المنظمة العالمية للجواد العربي
5 ابريل 2025 22:47

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«كوماندو جروب» تحافظ على صدارة «دبي الدولية» لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو
«السلامة الغذائية» تدعو للمشاركة في استبيان لتقييم حملتها لمنع هدر الغذاء

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وبمتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، تستضيف العاصمة أبوظبي، غداً الأحد، اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للجواد العربي «الواهو» بمشاركة 268 عضواً من 62 دولة.
ويعقد الاجتماع في منتجع سانت ريجيس السعديات في أبوظبي، ويستمر لمدة أسبوع حافل بالفعاليات والمحاضرات بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم، لبحث واستعراض كافة القضايا والملفات التي تتعلق بالخيول العربية الأصيلة.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العديد من الاجتماعات والفعاليات المختلفة بما فيها اجتماع اللجنة التنفيذية، واجتماع الجمعية العمومية، بالإضافة إلى اجتماعات لجان التسجيل الأخرى ذات الصلة، كما سيقام على هامش المؤتمر عدد من الفعاليات، تشمل جولات تعريفية وزيارات لعدد من المرابط وإسطبلات وأندية الخيل العربية في الدولة. يذكر أن المنظمة العالمية للجواد العربي «الواهو» يقع على عاتقها مسؤولية وضع معايير مقبولة لجميع سلطات تسجيل الأعضاء، والمحافظة على الأنظمة وأساليب التسجيل، وإنتاج الكتب الخاصة بتسجيل الخيول «Stud Book».
وتهدف المنظمة كذلك إلى الحفاظ على نقاء دماء خيول السلالة العربية وتحسينها، وتعزيز الاهتمام العام بعلم تربية الخيول العربية؛ وتشجيع وتسهيل اكتساب ونشر المعرفة في جميع البلدان، خصوصاً فيما يتعلق بتاريخ خيول السلالة العربية ورعايتها وعلاجها؛ وتقديم المشورة وتنسيق سياسات وأنشطة أعضاء المنظمة.

أبوظبي
الجواد العربي
اتحاد الفروسية والسباق
جمعية الإمارات للخيول العربية
آخر الأخبار
برعاية حمدان بن زايد.. ياس بن حمدان يفتتح فعاليات تحدي صير بني ياس للترايثلون 2025
علوم الدار
برعاية حمدان بن زايد.. ياس بن حمدان يفتتح فعاليات تحدي صير بني ياس للترايثلون 2025
اليوم 18:48
محمد بن راشد: ليلة استثنائية من كأس دبي العالمي للخيول
علوم الدار
محمد بن راشد: ليلة استثنائية من كأس دبي العالمي للخيول
اليوم 22:53
أبوظبي تستضيف مؤتمر المنظمة العالمية للجواد العربي
الرياضة
أبوظبي تستضيف مؤتمر المنظمة العالمية للجواد العربي
اليوم 22:47
حمدان بن محمد يتوج بطل كأس دبي العالمي
علوم الدار
حمدان بن محمد يتوج بطل كأس دبي العالمي
اليوم 22:38
الذكاء الاصطناعي يتفوق في إعداد جداول المستشفيات
الترفيه
الذكاء الاصطناعي يتفوق في إعداد جداول المستشفيات
اليوم 22:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©