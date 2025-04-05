أبوظبي تستضيف مؤتمر المنظمة العالمية للجواد العربي

أبوظبي (وام)

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وبمتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، تستضيف العاصمة أبوظبي، غداً الأحد، اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للجواد العربي «الواهو» بمشاركة 268 عضواً من 62 دولة.

ويعقد الاجتماع في منتجع سانت ريجيس السعديات في أبوظبي، ويستمر لمدة أسبوع حافل بالفعاليات والمحاضرات بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم، لبحث واستعراض كافة القضايا والملفات التي تتعلق بالخيول العربية الأصيلة.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العديد من الاجتماعات والفعاليات المختلفة بما فيها اجتماع اللجنة التنفيذية، واجتماع الجمعية العمومية، بالإضافة إلى اجتماعات لجان التسجيل الأخرى ذات الصلة، كما سيقام على هامش المؤتمر عدد من الفعاليات، تشمل جولات تعريفية وزيارات لعدد من المرابط وإسطبلات وأندية الخيل العربية في الدولة. يذكر أن المنظمة العالمية للجواد العربي «الواهو» يقع على عاتقها مسؤولية وضع معايير مقبولة لجميع سلطات تسجيل الأعضاء، والمحافظة على الأنظمة وأساليب التسجيل، وإنتاج الكتب الخاصة بتسجيل الخيول «Stud Book».

وتهدف المنظمة كذلك إلى الحفاظ على نقاء دماء خيول السلالة العربية وتحسينها، وتعزيز الاهتمام العام بعلم تربية الخيول العربية؛ وتشجيع وتسهيل اكتساب ونشر المعرفة في جميع البلدان، خصوصاً فيما يتعلق بتاريخ خيول السلالة العربية ورعايتها وعلاجها؛ وتقديم المشورة وتنسيق سياسات وأنشطة أعضاء المنظمة.