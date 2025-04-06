الزمالك يعرض 300 مليون جنيه.. «ساعات فاصلة» تحسم مصير زيزو!



معتز الشامي (أبوظبي)



يعيش أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك المصري، مرحلة مفصلية في مسيرته الكروية، حيث تتعدد الخيارات أمامه بين التجديد للزمالك، أو الانتقال إلى الأهلي، وشهدت الساعات القليلة الماضية جدلاً واسعاً في الشارع الرياضي المصري بين جماهير «القطبين»، بشأن زيزو الذي يُعد أحد أفضل لاعبي الكرة المصرية في السنوات الأخيرة، كما حصد لقب الأفضل لأكثر من موسم، من واقع أرقامه وأدائه مع «الأبيض».

وأبدى الزمالك رغبة قوية في تجديد عقد زيزو الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ووفقاً لتقارير تم الاتفاق على تمديد العقد لمدة ثلاث سنوات، مقابل مبلغ ربما يصل إلى 300 مليون جنيه مصري، بخلاف المكافآت والإعلانات، لمدة 3 سنوات.

ومع ذلك، تواجه المفاوضات تحديات مالية، حيث يطالب اللاعب بمبالغ تفوق إمكانيات النادي الحالية، مما دفع الإدارة إلى البحث عن دعم من رجال الأعمال لتلبية هذه المطالب، وتوصلت لجنة التخطيط بالزمالك إلى اتفاق شفهي مع والد اللاعب على الطلبات كافة، وتتبقى بعض البنود بين الطرفين، والتي تحسمها الساعات المقبلة، ما إذا كانت الصفقة تتم لمصلحة الزمالك أو الأهلي.

وبينما تشير تقارير عدة إلى أن زيزو وقع بالفعل عقوداً رسمية للانتقال إلى الأهلي بداية من الموسم الجديد، خرج عمرو الجنايني، عضو لجنة التخطيط باتحاد الكرة، والمفوض من مجلس الإدارة لتولي ملف التجديد لزيزو، برد واضح على حسابه في منصة «فيسبوك»، مؤكداً أن اللاعب زملكاوي ويحب النادي، والمفاوضات تسير بشكل إيجابي، نافياً ما يتردد عن توقيع اللاعب للأهلي، أو تلقي والد اللاعب لأي شيكات من الغريم التقليدي للزمالك.

وأثار هذا التطور تساؤلات حول مصير المفاوضات مع الزمالك، خاصة في ظل التنافس التقليدي بين الناديين، وتتسم الفترة الحالية بحالة من الترقب من جماهير الناديين، في ظل عدم وضوح موقف زيزو النهائي، وتواجه المفاوضات تحديات مالية وإدارية، مما يجعل الساعات القادمة حاسمة في تحديد وجهة اللاعب المستقبلية.

يبقى مستقبل أحمد سيد زيزو محط اهتمام واسع، حيث يتأرجح بين الاستمرار مع الزمالك، أو الانتقال إلى الأهلي، وسوف تتخذ قرارات نهائية ترضي جميع الأطراف في الساعات المقبلة، لاسيما وأن اللاعب مطلوب من بعض الأندية في الدوري السعودي.