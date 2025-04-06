5 أسماء مرشحة لخلافة جيسوس في تدريب الهلال السعودي

معتز الشامي (أبوظبي)

يواجه نادي الهلال السعودي تحدياً محورياً في ظل اقتراب رحيل مدربه البرتغالي جورجي جيسوس، الذي يتوقع أن يتولى تدريب المنتخب البرازيلي، وهو ما دفع إدارة النادي إلى دراسة عدة خيارات لتعويض هذا الفراغ الفني المتوقع.

وقالت وسائل إعلام سعودية أن مجلس إدارة الهلال بدأ التفاوض مع البرازيلي تيتي، المدرب السابق للمنتخب البرازيلي، الذي أقيل منذ أشهر من تدريب «السامبا» بجانب الروماني رازفان لوشيسكو، الذي قاد الهلال لتحقيق دوري أبطال آسيا 2019، حيث تبحث الإدارة إمكانية إعادة لوشيسكو للاستفادة من معرفته السابقة بالفريق والدوري السعودي.

أما من أبرز الأسماء المطروحة ، فسيكون الإيطالي أنطونيو كونتي، الذي يمتلك سجلاً حافلاً مع يوفنتوس وتشيلسي وإنتر ميلان، حيث حقق العديد من البطولات، أبرزها الدوري الإيطالي والإنجليزي.

وكذلك برز الهولندي إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد السابق، والذي حقق نجاحاً كبيراً مع أياكس الهولندي، ووصل به إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

ودخل البرتغالي نونو سانتو ضمن الترشيحات، وهو الذي درب سابقاً وولفرهامبتون وتوتنهام، إلى جانب فترة قصيرة مع نادي الاتحاد السعودي، والذي يقدم موسماً تاريخياً حالياً مع نوتنجهام فوريست في «البريميرليج».

وبات رحيل جيسوس أقرب من أي وقت مضى بعد خسارته بثلاثية على يد النصر في «ديربي الرياض» بقمة الجولة الـ 26 من الدوري السعودي، حيث تزامنت الخسارة مع أنباء عرض البرازيل.