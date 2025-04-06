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الرياضة

دبا يكسب الإمارات في «دوري الأولى»

دبا يكسب الإمارات في «دوري الأولى»
6 ابريل 2025 22:00

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬


واصل دبا والعربي مطاردتهما للظفرة «المتصدر» في «دوري الدرجة الأولى» بعد حصدهما انتصارات مهمة في ختام «الجولة 22»، حيث فاز دبا على الإمارات 2-1، والعربي على حتا 3-2.
في رأس الخيمة، تمكن دبا من الظفر بثلاث نقاط ثمينة؛ بفضل هدفين من دياجو دا سيلفا في الدقيقة 15، وخالد البلوشي في الدقيقة 64، بينما سجل باربوسا هدف «الصقور» في الدقيقة 98، وبذلك رفع دبا رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث.
من جهة أخرى، حقق العربي فوزاً مستحقاً على حتا 3-2، في أول مباراة تحت قيادة مدربه الجديد عبدالله مسفر، سجل محمد ديوب هدفين للعربي في الدقيقتين 41 و82، وأحمد الظنحاني في الدقيقة 60، بينما أحرز هدفي حتا مارسيلو كوستا وباتريك روبسون في الدقيقتين 24 و46، وكانت الجولة انطلقت يوم السبت بتعادل الظفرة والحمرية 0-0، وفوز يونايتد على الجزيرة الحمراء 5-0.

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نقاط فرق الصدارة
الظفرة: 44
الفجيرة: 38 
دبا: 37
العربي: 36 

دوري الدرجة الأولى
دبا الفجيرة
الإمارات
الظفرة
حتا
الفجيرة
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