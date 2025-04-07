«اليونايتد» و«السيتي».. «المجموع الأسوأ» في «البريميرليج»!

معتز الشامي (أبوظبي)



أصبحت مدينة مانشستر الأكثر هيمنة على الدوري الإنجليزي، وسيطر مانشستر يونايتد بقيادة السير أليكس فيرجسون على ألقاب العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ورغم تراجع النادي بدرجة كبيرة منذ اعتزال المدرب الأسكتلندي عام 2013، إلا أن الريادة انتقلت إلى مانشستر سيتي الذي أصبح الفريق الأكثر تتويجاً بألقاب «البريميرليج» تحت قيادة بيب جوارديولا.

ومنذ عام 2000، فازت أندية مانشستر بـ 35 بطولة كبرى «الدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، ودوري أبطال أوروبا»، وهو عدد أكبر من أي مدينة أخرى، بما في ذلك لندن «26 لقباً»، ومع ذلك، وللمرة الأولى منذ فترة طويلة، لن يشارك أي فريق من مانشستر هذا الموسم في سباق لقب الدوري الإنجليزي، حيث يحتل اليونايتد المركز الثالث عشر، كما تراجع السيتي كثيراً، محتلاً المركز الخامس بفارق 21 نقطة عن ليفربول المتصدر.

وآخر مرة غاب فيها ناديا مانشستر عن المركزين الأولين موسم 2016-2017، ولم يحدث ذلك إلا 4 مرات منذ صعود السيتي عام 2002، وبعد انتهاء «ديربي مانشستر»، في أولد ترافورد بالتعادل السلبي، يتجه الناديان إلى أسوأ إجمالي متوقع للنقاط منذ صعود «السيتي» إلى الدوري الممتاز.

وبناء على إجمالي نقاط مانشستر سيتي الحالية البالغة 52 نقطة من 30 مباراة، من المتوقع أن ينهي الموسم برصيد 65 نقطة، وبناء على 37 نقطة حصل عليها اليونايتد من 30 مباراة، فإنه ينهي الموسم برصيد 47 نقطة، بحسب موقع «ترانسفير ماركت»، وإذا جمعنا النتيجة، يعني أن ناديي مانشستر يحصلان على 112 نقطة مجتمعة هذا الموسم، حيث تكون الحصيلة الأسوأ للفريقين المتنافسين منذ صعود «السماوي» إلى «البريميرليج» في موسم 2002 / 2003، وكان الرقم الأدنى التالي هو 116 نقطة في موسم 2003 - 2004.

وكان أفضل موسم على الإطلاق من حيث النقاط لثنائي مانشستر موسم 2017 - 2018، حيث فاز مانشستر سيتي بالدوري بصفته فريقاً متصدراً برصيد 100 نقطة، بينما احتل «الشياطين الحمر» المركز الثاني برصيد 81 نقطة، وهذا يعني مجموع إجمالي 181 نقطة.